Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली राष्ट्रपति से क्यों मांगी माफी, क्या है ट्रंप से कनेक्शन?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:24 PM (IST)

    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से माफी मांगी है। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस अनुरोध पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हर्जोग से नेतन्याहू को माफ करने की अपील की थी। नेतन्याहू पर 2019 में रिश्वत और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगे थे, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक साजिश बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों के बीच राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से माफी मांगी है। अल जजीरा ने रविवार को राष्ट्रपति के ऑफिस से जारी एक बयान का हवाला देते हुए यह खबर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रपति हर्जोग के ऑफिस ने रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर जिम्मेदारी से विचार किया जाएगा। माफी की प्रक्रिया में न्याय मंत्रालय से सलाह लेना और जनता के हित पर विचार करना शामिल है।

    ईमानदारी से रिक्वेस्ट पर विचार करेंगे- राष्ट्रपति ऑफिस

    मिस्टर हर्जोग के ऑफिस ने कहा, "राष्ट्रपति के ऑफिस को पता है कि यह एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जिसके बड़े मतलब हैं। सभी जरूरी राय मिलने के बाद, राष्ट्रपति जिम्मेदारी से और ईमानदारी से रिक्वेस्ट पर विचार करेंगे।"

    ट्रंप ने हर्जोग से नेतन्याहू को माफ करने की अपील की

    यह कदम चल रही कानूनी लड़ाइयों के बीच और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा हर्जोग से नेतन्याहू को माफ करने की अपील करने के बाद आया है, उन्होंने मामले को गलत बताया।

    2019 में नेतन्याहू पर दर्ज हुए तीन केस

    नेतन्याहू पर 2019 में भ्रष्टाचार के तीन केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें रिश्वत, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के आरोप हैं। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है और कहा है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)