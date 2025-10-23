इजरायली संसद ने वेस्ट बैंक को मिलाने वाला पहला विधेयक किया पारित, अमेरिका बोला- भयंकर दुष्परिणाम होंगे
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि फलस्तीनी बहुल वेस्ट बैंक को मिलाने की इजरायल की कोशिश गाजा के लिए बनी शांति योजना को पटरी से उतार देगी और उसके भयावह दुष्परिणाम होंगे। इजरायली संसद ने वेस्ट बैंक को मिलाने वाला पहला विधेयक बुधवार को पारित किया है। रूबियो ने इजरायल दौरा शुरू करने से पहले यह बात कही है।
गाजा में एक बार फिर से युद्धविराम टूटने की सूचना
रूबियो ने इजरायल दौरा शुरू करने से पहले यह बात कही है। अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे के तत्काल बाद उनकी इजरायल यात्रा गाजा मामलों के लिए मायने रखती है। इस बीच गाजा में एक बार फिर से युद्धविराम टूटने की सूचना है।
पूरी रात गाजा सिटी, खान यूनिस में होती रही फायरिंग
बुधवार-गुरुवार पूरी रात गाजा सिटी, खान यूनिस और रफाह के हिस्सों में फायरिंग और गोलाबारी के धमाके होते रहे। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इजरायल के ड्रोन हमले में एक फलस्तीनी मारा गया है। इजरायली सेना ने फायरिंग और गोलाबारी का कोई कारण नहीं बताया है।
ताजा मामला वेस्ट बैंक को इजरायल में मिलाने की कवायद से संबंधित है। इजरायली मंत्रिमंडल इससे संबंधित प्रस्ताव पारित कर चुका है। बुधवार को इस आशय का पहला विधेयक इजरायली संसद ने पारित किया, हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने इस विधेयक का फिलहाल समर्थन नहीं किया है।
वेस्ट बैंक की कानून व्यवस्था पर भी इजरायल का नियंत्रण है
इजरायल इस फलस्तीनी बहुल इलाके को काफी पहले से मिलाने की तैयारी कर रहा है। इसी के चलते भू-जनसांख्यिकी बदलने की मंशा से इजरायल ने वहां पर पांच लाख यहूदियों को बसाया है। वेस्ट बैंक की कानून व्यवस्था पर भी इजरायल का नियंत्रण है।
संयुक्त राष्ट्र और विश्व बिरादरी इजरायल की इन हरकतों को नाजायज मानते हुए उसका विरोध करते हैं। अमेरिका ने भी वेस्ट बैंक में रहने वाले हिंसक प्रवृत्ति के कई यहूदियों (सेटलर्स) पर प्रतिबंधित कर रखा है। वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर इजरायल की कोशिशों पर हाल ही में उसके सबसे बड़े समर्थक अमेरिका ने भी विरोध जताया है।
पारित प्रस्ताव इजरायली सांसदों का मूर्खतापूर्ण कृत्य : वेंस
अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस ने इजरायली संसद द्वारा वेस्ट बैंक पर पारित प्रस्ताव की निंदा की है और इसे अपमानजनक बताते हुए ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ बताया है। कहा, वेस्ट बैंक को इजरायल में नहीं मिलाया जा सकता है। इसके लिए इजरायली सांसदों की कोशिश मूर्खतापूर्ण कृत्य है। वेंस ने यह बात अपने दो दिवसीय इजरायली दौरे की समाप्ति पर कही है।
