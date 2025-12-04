मौत के तांडव के बीच गाजा में बजी शहनाई, 54 जोड़ों ने एक साथ किया विवाह

एएफपी, गाजा पट्टी। एक तरफ गाजा में इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है रोज लोगों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में मंगलवार को युद्ध के मलबे के बीच एक अनोखा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 54 जोड़े एक साथ विवाह सूत्र में बंधे।

दुल्हनें पारंपरिक कढ़ाई वाली सफेद-लाल फलस्तीनी पोशाक और लाल रिबन में सजी थीं, जबकि दूलहे काले सूट-टाई में थे। लाल कालीन पर ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ जोड़े परेड करते हुए मंच पर पहुंचे। दुल्हनें फलस्तीनी झंडे के रंगों (लाल, सफेद, हरा) वाले गुलदस्ते थामे थीं और दूल्हे छोटे झंडे लहरा रहे थे।

लेकिन पृष्ठभूमि कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी: ध्वस्त इमारतें, कंक्रीट और मलबे के ढेर - गाजा पट्टी में दो वर्षों के संघर्ष के निशान। मलबे से भरे मैदान पर बिछाए गए लाल कालीन पर दर्जनों जोड़े ढोल की थाप के साथ परेड करते हुए एक अस्थायी मंच पर चढ़े दिखाई दिए।

पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ आयोजित सामूहिक समारोह में सैकड़ों दर्शक शहर के चौराहे पर एकत्रित हुए। कुछ लोग चौक पर एकत्र हुए, जबकि अन्य लोग आसपास की इमारतों के खंडहरों पर अनिश्चित स्थिति में बैठे थे। नवविवाहित जोड़े ने दो वर्षों के विनाशकारी युद्ध और भीषण मानवीय संकट के बाद सतर्क आशावाद व्यक्त किया।

दूल्हों में से एक, करम मुसाएद ने कहा कि हमें इस तरह की खुशी के एक पल की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो हमारे दिलों को फिर से जीवंत महसूस करा सके। मुसाएद ने कहा कि यह एहसास बहुत खूबसूरत था - एक ऐसी खुशी जिसकी हमेंसचमुच ज़रूरत थी, उन तमाम तकलीफों के बाद जिनसे हम गुजरे। कठोर जीवन, भूखमरी और अपने सबसे प्रिय दोस्तों और रिश्तेदारों को खोने के बाद।

एक अन्य नवविवाहित हिकमत उसामा ने भी उनके शब्दों को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा एहसास है कि इतने युद्ध, विनाश और जो कुछ भी हमने झेला है, उसके बाद हम फिर से खुशियों की ओर लौट सकते हैं और एक नयाजीवन शुरू कर सकते हैं। ईश्वर का शुक्र है और ईश्वर की इच्छा से, अच्छे दिन जरूर आएंगे।