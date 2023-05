PM Modi In Japan: जापान में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी, लगे 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे

हिरोशिमा, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में हिरोशिमा के होटल शेरेटन पहुंचकर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। हवाई अड्डे पर जापान व भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी जब अपने होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की।

जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों ने हिरोशिमा के एक होटल में एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के जयकारे लगाए। उन्होंने पीएम मोदी की भी जय-जयकार के नारे लगाए। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी से मिलने के बाद कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश महसूस कर रहे हैं।

#WATCH | Japan: Prime Minister Narendra Modi meets children and interacts with the members of the Indian diaspora as he reaches Sheraton Hotel in Hiroshima. pic.twitter.com/Gckl5Gfdau