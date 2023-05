PM Modi: पीएम मोदी का जापान दौरा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के PM के साथ की द्विपक्षीय बैठक

टोक्यो, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जापान दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बैठक भी की। पीएमओ ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और कोरिया गणराज्य बुहत अच्छी दोस्ती और गहरे सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं। आज की बातचीत प्रमुख विकास क्षेत्रों में इस दोस्ती को और मजबूत करने के तरीकों पर केंद्रित थी।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with the Republic of Korea's President Yoon Suk Yeol in Hiroshima, Japan. pic.twitter.com/nTPc0Oi6do

50 वर्ष के राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहा भारत-कोरिया गणराज्य

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है क्योंकि भारत-कोरिया गणराज्य इस साल 50 वर्ष के राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहा है। नेताओं ने व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, आईटी हार्डवेयर विनिर्माण, रक्षा, अर्धचालक और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता और कोरिया गणराज्य की हिंद-प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की गई है।

वियतनाम के पीएम से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with the Prime Minister of Vietnam, Pham Minh Chinh in Hiroshima, Japan. pic.twitter.com/6eA4Kd9JAi

पीएम मोदी ने की थी जापानी पीएम से मुलाकात

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की थी।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Hiroshima, Japan. PM Modi is attending the #G7Summit under the Japanese Presidency at the invitation of PM Fumio Kishida. pic.twitter.com/WQlV6JZEwY— ANI (@ANI) May 19, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आपको जी7 के शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आपने जी7 समिट में भारत को आमंत्रित किया इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैंने जो बोधि वृक्ष आपको दिया था उसको आपने हिरोशिमा में लगाया और जैसे-जैसे वो बढ़ेगा भारत-जापान के संबंधों को मजबूती मिलेगी। ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है।