क्या दुनिया में नई महामारी दे रही दस्तक? जापान में फ्लू के कारण 4000 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:11 AM (IST)

    बदलते मौसम के कारण जापान में फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते 4000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए टीकाकरण और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लगातार बदलते मौसम और कम होती रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के कारण आने वाले दिनों में दुनियाभर में फ्लू का मौसम आने की उम्मीद है। जापान में फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। जिसके कारण 4000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जापान में फ्लू को देशव्यापी माहामारी घोषित कर दिया है। जिसके चलते पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर काफी दवाब बढ़ गया है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि ये वायरस पहले से कई ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा है और आसानी से फैल रहा है।

    जापान में फ्लू महामारी

    जापानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय औसत महामारी की सीमा को पार कर गया है, और प्रति चिकित्सा संस्थान 1.04 मरीजों तक पहुंच गया है। आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर जापान में नवंबर के आखिर या दिसंबर से फ्लू का मौसम शुरू होता है, लेकिन इस साल, इसका प्रकोप लगभग पांच हफ्ते पहले ही आ गया है, जिससे आम लोग और अधिकारी चिंतित हैं।

    स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 अक्टूबर तक, 4,000 से ज्यादा लोग इन्फ्लूएंजा के कारण अस्पताल में भर्ती हो चुके थे, जो पिछले हफ्ते की तुलना में चार गुना ज्यादा है। जापान के 47 प्रान्तों में से 28 में बढ़ते मामले सामने आए हैं। खास तौर पर टोक्यो, ओकिनावा और कागोशिमा में कम से कम 135 स्कूल और चाइल्डकेअर सेंटर अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं।

    तेजी से फैलते वायरस की चेतावनी

    हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, शुरुआती और तीव्र प्रकोप फ्लू वायरस के व्यवहार में बदलाव का संकेत हो सकता है। होक्काइडो के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योको त्सुकामोटो ने जापानी मीडिया से बात करते हुए कहा, "इस साल फ्लू का मौसम बहुत जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन बदलते वैश्विक परिवेश में यह एक आम स्थिति बन सकती है।"

    एक्सपर्ट ने दी सावधानी बरतने की सलाह

    त्सुकामोटो ने टीकाकरण, मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और संक्रमण को फैलने से रोकने जैसी सामान्य सावधानियों की सलाह दी। एक्सपर्ट बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों सहित संवेदनशील आबादी से तुरंत टीका लगवाने का आग्रह कर रहे हैं। त्सुकामोटो ने कहा, "ज्यादातर स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, फ्लू अप्रिय हो सकता है, लेकिन खतरनाक नहीं। लेकिन संवेदनशील समूहों के लिए, जल्दी टीकाकरण महत्वपूर्ण है।"