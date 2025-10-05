Language
    Japan Earthquake: तेज भूकंप के झटकों से हिला जापान, लोगों में फैली दहशत

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:48 AM (IST)

    राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के एक बयान में कहा गया है कि शनिवार देर रात जापान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार भूकंप 50 किमी की गहराई पर आया। पूरा देश एक अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है और उनका भूकंपीय नेटवर्क दुनिया का सबसे घना है इसलिए वे कई भूकंपों को रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं।

    तेज भूकंप के झटकों से हिला जापान, लोगों में फैली दहशत (सांकेतिक तस्वीर)

     रॉयटर, टोक्यो। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के एक बयान में कहा गया है कि शनिवार देर रात जापान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार, भूकंप 50 किमी की गहराई पर आया। पूरा देश एक अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है, और उनका भूकंपीय नेटवर्क दुनिया का सबसे घना है, इसलिए वे कई भूकंपों को रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं।

