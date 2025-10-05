Japan Earthquake: तेज भूकंप के झटकों से हिला जापान, लोगों में फैली दहशत

रॉयटर, टोक्यो। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के एक बयान में कहा गया है कि शनिवार देर रात जापान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार, भूकंप 50 किमी की गहराई पर आया। पूरा देश एक अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है, और उनका भूकंपीय नेटवर्क दुनिया का सबसे घना है, इसलिए वे कई भूकंपों को रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं।