दक्षिण पूर्व एशिया में बाढ़ का कहर,आपदा में अब तक 321 लोगों की मौत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण पूर्व एशिया में इन दिनों बहुत भयानक बाढ़ आई हुई है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के बड़े हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से चक्रवाती बारिश का कहर बरपा है। बाढ़ से इन देशों में अब तक 321 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात है कि इन क्षेत्रों में जलस्तर कम होने लगा है। राहत व बचाव कर्मिर्यों तथा अधिकारियों ने फंसे हुए नागरिकों को बचाने, बिजली और संचार बहाल करने जुटे हैं।

वहीं, श्रीलंका में एक चक्रवात के कारण 46 लोगों की मौत की सूचना है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिणी थाईलैंड में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 145 हो गई है। पानी घटने से पूरे क्षेत्र में नुकसान सामने आने लगा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि 12 दक्षिणी प्रांतों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 12 लाख से ज्यादा परिवार और 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 174 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग लापता हो गए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि बाढ़ ने पहाड़ी गांवों को तहस-नहस कर दिया, लोगों को बहा ले गई और 3,200 से ज्यादा घर और इमारतें जलमग्न हो गईं।

सुमात्रा द्वीप पर अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों तथा भारी उपकरणों की कमी के कारण बचावकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, मलेशिया में दो लोगों की मौत हुई है। तूफान सेन्यार ने मध्यरात्रि के आसपास लैंडफाल किया और तब से कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने अभी भी भारी बारिश और हवा के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है।