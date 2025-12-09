OnlyFans स्टार बोनी ब्लू इंडोनेशिया में गिरफ्तार, मुस्लिम देश में पोर्नोग्राफी फैलाने का लगा आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश ओनलीफैंस (OnlyFans) क्रिएटर बोनी ब्लू को पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और बांटने के शक में गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुस्लिम-बहुल देश के नैतिकता कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है।
news.com.au की रिपोर्ट के अनुसार, उनके अलावा 17 पुरुष टूरिस्ट, जिनमें 15 ऑस्ट्रेलियाई शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
ब्लू पर हो सकती है सख्त कार्रवाई
अगर ब्लू दोषी पाई जाती हैं तो इंडोनेशिया के सख्त एंटी-पोर्नोग्राफी कानूनों के तहत उन्हें 15 साल तक की जेल और 6 अरब रुपये (लगभग 541,000 डॉलर) तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें शायद देश से निकाल दिया जाएगा। पुलिस ने उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है।
कौन हैं बोनी ब्लू?
बोनी ब्लू 26 साल की ब्रिटिश महिला है, जिसका असली नाम टिया बिलिंगर है। वह इस साल की शुरुआत में यह अजीब दावा करके सुर्खियों में आई थी कि उन्होंने सिर्फ 12 घंटे में 1,057 पुरुषों के साथ संबंध बनाए।
ब्लू पर क्या आरोप लगे?
ब्लू पर बाली में अपने "बैंगबस" टूर को प्रमोट करने का आरोप है, जिसमें लगभग लीगल उम्र के ऑस्ट्रेलियाई 'स्कूल स्टूडेंट्स' के साथ अश्लील कंटेंट शामिल था। पुलिस के अनुसार, उसके ग्रुप में ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता वाले कम से कम 17 पुरुष टूरिस्ट शामिल थे। उनकी उम्र 19 से 40 साल के बीच थी।
ब्लू ने बाली दौरे की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "लड़कों, जो लोग स्कूल जा रहे हैं और जो अभी-अभी लीगल हुए हैं, आप लोगों से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती और मैं बाली में हूं, तो आप जानते ही हैं कि इसका क्या मतलब है?"
ब्लू की हरकतों से खड़ा हुआ विवाद
उनकी हरकतों से विवाद खड़ा हो गया और बाली में लोकल अधिकारियों ने शिकायतें कीं। लोगों की शिकायतों में आरोप लगाया गया कि उन्होंने "स्कूल वीक" के दौरान एक दर्जन से ज्यादा आदमियों के साथ रिजॉर्ट आइलैंड में घूमने और अश्लील वीडियो बनाने के लिए एक बस किराए पर ली थी।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने कैमरे, गर्भनिरोधक और "बोनी ब्लूज बैंगबस" ब्रांड की एक गाड़ी सहित कई सामान जब्त किए। ब्लू का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच होने तक वह हिरासत में रहेंगी।
