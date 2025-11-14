Language
    इंडोनेशिया में भीषण भूस्खलन से 2 लोगों की मौत, 21 लापता; राहत बचाव कार्य जारी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    इंडोनेशिया के जावा प्रांत में भीषण भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और इक्कीस लोग लापता हैं। बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटा है। भारी बारिश के कारण मिट्टी कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी।

    इंडोनेशिया के जावा में भूस्खलन। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के जावा प्रांत के कुछ हिस्सों में हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग लापता हैं। बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं।

    अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार शाम को सिलाकैप जिले के तीन गांवों में फैले दर्जनों घरों पर भूस्खलन हुआ। अधिकारियों के एक बयान के अनुसार, इस क्षेत्र में कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी, जिससे मिट्टी कमजोर हो गई और कई भूस्खलन हुए।

    भूस्खलन से 2 लोगों की मौत, 21 लापता

    राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने कहा कि शुक्रवार सुबह तक 23 लोगों को जीवित बाहर निकाल लिया गया था। उन्होंने कहा, "दो पीड़ित मृत पाए गए हैं और 21 अन्य की तलाश जारी है।"

    बचाव दल मलबे से भरे इलाकों तक पहुंचने के लिए भारी मशीनरी, काटने के औजारों और हाथ से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल जजीरा के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि अस्थिर जमीन के कारण अभियान धीमा हो गया है।

    मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

    इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में चेतावनी जारी की थी कि आने वाले दिनों में भारी बारिश जारी रहने की आशंका के कारण कई क्षेत्रों को जल-मौसम संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

    देश में मानसून के मौसम के दौरान बाढ़ और भूस्खलन आम हैं, जो आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक रहता है। कई समुदाय पहाड़ी ढलानों या उपजाऊ बाढ़ के मैदानों के पास रहते हैं, इसलिए मौसम संबंधी आपदाएं अक्सर भारी नुकसान पहुंचाती हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक)