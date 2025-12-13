इंडोनेशिया में बाढ़-भूस्खलन से मची भारी तबाही, अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तीन प्रांतों में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (बीएनपीबी) के अनुसार, इस आपदा में अब तक एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 218 लोग अब भी लापता हैं।

यहां के बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। करीब 1200 सार्वजनिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा 219 स्वास्थ्य केंद्र, 581 शैक्षणिक संस्थान, 434 धार्मिक स्थल, 290 सरकारी कार्यालय भवन और 145 पुलों को नुकसान हुआ है।

राष्ट्रपति ने प्रभावित इलाकों का लिया जायजा

बीएनपीबी के डाटा और सूचना केंद्र के प्रमुख अब्दुल मुहारी ने कहा कि उप-जिला स्तर पर मृतकों के आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है। नागरिक रिकार्ड के साथ मिलान कर पीडि़तों की पहचान नाम और पते के आधार पर की जा रही है और कई जिलों में यह प्रक्रिया अभी जारी है। इस बीच, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने शुक्रवार को आचेह के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।