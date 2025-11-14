इंडोनेशिया: बाली में खाई में गिरी मिनी बस, पांच चीनी पर्यटकों की मौत; आठ घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के बाली से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां शुक्रवार को रिसॉर्ट द्वीप बाली में एक मिनीबस खाई में जा गिरी। इस हादसे में कम से कम पांच चीनी पर्यटकों की मौत हो गई, वही आठ अन्य मामूली रूप से घायल है।

बाली में मिनी बस खाई में गिरी रॉयटर्स के अनुसार स्थानीय पुलिस प्रमुख विदवान सुतादी ने बताया कि तेरह चीनी पर्यटक देनपसार शहर से बाली के उत्तरी भाग में बुलेलेंग क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। हादसे की वजह ड्राइवर का वाहन पर से नियंत्रण खो देना बताया जा रहा है।