Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडोनेशिया: बाली में खाई में गिरी मिनी बस, पांच चीनी पर्यटकों की मौत; आठ घायल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    इंडोनेशिया के बाली में एक मिनीबस खाई में गिरने से पांच चीनी पर्यटकों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना देनपसार से बुलेलेंग जाते समय हुई, जब ड्राइवर ने एक अन्य कार को बचाने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बाली में मिनी बस खाई में गिरी। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के बाली से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां शुक्रवार को रिसॉर्ट द्वीप बाली में एक मिनीबस खाई में जा गिरी। इस हादसे में कम से कम पांच चीनी पर्यटकों की मौत हो गई, वही आठ अन्य मामूली रूप से घायल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाली में मिनी बस खाई में गिरी

    रॉयटर्स के अनुसार स्थानीय पुलिस प्रमुख विदवान सुतादी ने बताया कि तेरह चीनी पर्यटक देनपसार शहर से बाली के उत्तरी भाग में बुलेलेंग क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। हादसे की वजह ड्राइवर का वाहन पर से नियंत्रण खो देना बताया जा रहा है।

    पांच चीनी पर्यटकों की दर्दनाक मौत

    पुलिस ने कहा "सामने से आती एक दूसरी कार को बचाने के लिए मिनी बस के ड्राइवर ने बस को बाईं ओर मोड़ दिया। जिससे ड्राइवर ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया।

    आगे चलकर ये बस पेड़ से टकराकर खाई में जा गिरी। पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से पांच की मौत हो गई। ड्राइवर बच गया, लेकिन उसे गंभीर चोट आई हैं।