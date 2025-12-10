Language
    VIDEO: प्रेमी की पत्नी से बचने के लिए 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकी महिला, वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:33 PM (IST)

    चीन में एक महिला का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने प्रेमी की पत्नी से बचने के लिए गुआंगडोंग में 10वीं मंजिल की बालकनी से लट ...और पढ़ें

    10वीं मंजिल की बालकनी से लटकी महिला। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला को अपने प्रेमी की पत्नी से बचने के लिए गुआंगडोंग प्रांत में एक ऊंची बिल्डिंग की 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकते हुए और फिर नीचे उतरते हुए देखा जा रहा है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब महिला के प्रेमी की पत्नी अचानक घर आ गई, तो घबराए हुए प्रेमी ने उसे बालकनी में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। वीडियो की शुरुआत में बिना शर्ट का आदमी खिड़की से महिला से बात करता दिखता है और फिर अंदर चला जाता है। इसके बाद, महिला खतरनाक तरीके से रेलिंग से चिपक जाती है, उसका शरीर हवा में झूलता रहता है। नीचे सड़क पर खड़े लोग इस भयावह दृश्य को डर के मारे देख रहे थे।

    महिला को मोबाइल फोन पकड़े हुए देखा जा सकता है, जो सावधानी से बिल्डिंग के बाहरी ड्रेनपाइप और खिड़की के किनारों का इस्तेमाल करके नीचे की मंजिलों पर उतरती है। आखिरकार, महिला ने एक पड़ोसी की खिड़की खटखटाई। पड़ोसी ने तुरंत खिड़की खोली और सही समय पर उसे अंदर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई।

    सोशल मीडिया पर हो रही फजीहत

    सोशल मीडिया पर इस वीडियो के लेकर दोनों की खूब फजीहत हो रही है। कई लोगों ने आदमी के इस काम को लापरवाह और कायर बताया है, जिसने अपनी लवर को इतने बड़े खतरे में डाला। कुछ लोगों ने महिला की बहादुरी पर राहत भी जताई, लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने बिना सुरक्षा उपकरणों के इतनी ऊंची बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर चढ़ने के उसके फैसले की कड़ी आलोचना की।

    एक यूजर ने लिखा, "कोई भी आदमी इतना लायक नहीं है कि आप अपनी जान को ऐसे जोखिम में डालें!"

    चीन में बढ़ती तलाक दर

    चीन में तलाक की दर लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 1998 से 2018 तक, तलाक की संख्या चार गुना हो गई। 2023 तक, 3.6 मिलियन से ज़्यादा जोड़ों ने तलाक के लिए अर्जी दी थी।

    इसके जवाब में, चीनी सरकार ने इस ट्रेंड को धीमा करने के लिए कदम उठाए। 2021 में, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने तलाक चाहने वाले जोड़ों के लिए एक महीने का अनिवार्य "कूलिंग-ऑफ" पीरियड लागू किया, जिससे दोनों में से कोई भी पार्टी अर्जी दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर उसे वापस ले सकती थी।