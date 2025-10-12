'ये सही नहीं...', अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी ट्रेड वॉर, ट्रंप के 130 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद भड़का चीन
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद चीन ने इसे 'सही नहीं' बताया और भड़क गया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। चीन का कहना है कि यह व्यापार नियमों का उल्लंघन है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके बाद चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध का नया दौर शुरू होने की आशंका है। ट्रंप द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिका पर "दोहरे मापदंड" अपनाने का आरोप लगाया है।
दरअसल, ट्रंप द्वारा चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने को लेकर चीन ने दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा "अमेरिका का यह बयान 'दोहरे मापदंड' का एक विशिष्ट उदाहरण है।"
चीन के साथ बातचीत का सही तरीका नहीं
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि इन कार्रवाइयों ने चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और व्यापार वार्ता के माहौल को गंभीर रूप से कमजोर किया है। हर मोड़ पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी देना चीन के साथ बातचीत का सही तरीका नहीं है।
ट्रंप ने क्यों उठाया यह कदम?
गौरतबल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कि वह चीन पर 100 प्रतिशित अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। ट्रंप ने कहा कि यह कदम चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। चीनी के सामान पर वर्तमान में 30 प्रतिशत का अमेरिकी टैरिफ लागू है, 1 नवबंर से अतिरिक्त टैरिफ लागू होने से चीनी समाना पर कुल दर लगभग 130 प्रतिशत हो जाएगी।
दोनों देशों के बीच ट्रेड वार
अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के बाद दोनों देशों में ट्रेड वार देखने को मिल रहा है। चीन ने अमेरिका के इस कदम को उसके दोहरे मापदंड का ओरप लगाया है। दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्था के बीच अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखने को मिल सकता है।
(समाचार एजेंसी, AFP के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर का नया दौर, ट्रंप ने 100 फीसदी टैरिफ लगाने की दी धमकी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।