जिन हथियारों से रूस के सामने टिका रहा यूक्रेन, उन्हें ताइवान को बेच रहा अमेरिका; तिलमिलाए चीन ने क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के एक फैसले से चीन भड़क गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद तिलमिलाए चीन ने अमेरिका से कहा है कि वह ताइवान को हथियार देना तुरंत बंद करे।

अमेरिकी फैसले पर चीन ने क्या कहा? चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि, 'चीन अमेरिका से एक सिद्धांत का पालन करने और ताइवान को हथियार देने की खतरनाक कार्रवाइयों को तुरंत रोकने का आग्रह करता है।'

अमेरिका का ताइवान को हथियार ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिका की तरफ से मिल रहे हथियारों में HIMARS रॉकेट सिस्टम, हॉवित्जर, एंटी-टैंक मिसाइल, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। डोनल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा कदम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर वापस लौटने के बाद यह इस तरह की बिक्री का दूसरा बैच है।

ताइवान-चीन में तनाव बता दें कि चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत मानता है और उसे मुख्य भूमि (मेन लैंड चाइना) के साथ फिर से जोड़ना चाहता है। जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु, स्वतंत्र राष्ट्र कहता है। दोनों के बीच दशकों से तनाव चल रहा है।