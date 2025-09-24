Language
    स्कूल-ऑफिस बंद, फ्लाइट रद; ताईवान में तबाही मचाने के बाद चीन में तूफान Ragasa की दस्तक

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:53 AM (IST)

    Typhoon Ragasa पूर्वी एशिया में टाइफून रागासा ने हांगकांग और दक्षिणी चीन में दस्तक दी है जिससे हाई अलर्ट जारी किया गया है। चीन में स्कूल और बिजनेस बंद हैं उड़ानें रद्द हो गई हैं। फिलीपींस में इस तूफान से तबाही हुई जिसमें दो लोगों की जान गई। ताईवान में झील फटने से 14 लोगों की मौत हो गई और बचाव कार्य जारी है

    टाईफून रागासा से चीन और हांगकांग में अलर्ट जारी। फोटो- रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्वी एशिया में टाइफून रागासा ने दस्तक दे दी है, जिसका असर हांगकांग और दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों पर देखने को मिल रहा है। दोनों देशों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चीन ने लगभग 10 शहरों में स्कूल और बिजनेस बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं।

    टाइफून रागासा पहले फिलिपींस में तबाही मचा चुका है। इस भयंकर तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए, घर की छतें उजड़ गईं और 2 लोगों की जान चली गई। खासकर उत्तरी फिलिपींस में हजारों लोगों को स्कूलों और राहत केंद्रों में शरण दी गई है।

    टाईफून रागासा। फोटो- रायटर्स

    हांगकांग ने जारी किया अलर्ट

    हांगकांग मौसम सेवा के अनुसार, टाइफून रागासा के कारण हवाओं ने भी तूफान का रूप धारण कर लिया है। 121 मील (195 किलोमीटर) प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान दक्षिणी चीन सागर के सहारे पश्चिमी की तरफ बढ़ रहा है।

    हांगकांग ने मंगलवार की शाम लगभग 6:40 बजे हाई अलर्ट जारी किया था। समुद्र की लहरें 4-5 मीटर ऊंची उठ रही थीं, जिससे पानी शहरों में घुस गया। बड़ी-बड़ी इमारतों के पास समुद्र की उफान मारती लहरों का डराने वाला मंजर आसानी से देखा जा सकता था।

    टाईफून रागासा। फोटो- पीटीआई

    ताईवान में 14 की मौत

    ताईवान में टाइफून रागासा के कारण एक झील फट गई, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई। तूफान के कारण आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसी बीच ताईवान में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

    ताईवान की सरकार आज सुबह 7 बजे तूफान से होने वाली मौतों की जानकारी देते हुए कहा-

    14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 18 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। बीती रात तक 30 लोग लापता थे, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है।

    260 लोग फंसे

    टाईफून रागासा के कारण ताईवान की ओल्ड बैरियर लेक अचानक फट गई, जिससे इलाके में बड़े पैमाने पर भूस्ख्लन और फ्लैश फ्लड्स जैसे हालात बन गए। इस आपदा में 260 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इलाके की सारी नदियां भी उफान पर है। लोगों को बचाने के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

