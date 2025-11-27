Language
    चीन में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन से कटकर 11 लोगों की मौत और दो घायल

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:44 AM (IST)

    चीन में एक दुखद रेल दुर्घटना में 11 लोगों की जान चली गई और दो घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब कुछ लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के दक्षिणी प्रांत युन्नान में गुरुवार सुबह दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई. जबिक दो लोग घायल हैं।

    यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों के एक ग्रुप से टक्कर के कारण हुई, जिसमें दो अन्य लोग भी घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब भूकंप मापने वाले इक्विपमेंट की टेस्टिंग कर रही ट्रेन ने कुनमिंग शहर के लुओयांग टाउन रेलवे स्टेशन के अंदर एक घुमावदार हिस्से में ट्रैक पर घुसे कर्मचारियों को टक्कर मार दी।

    चीन सेंट्रल टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह दक्षिण-पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग में लुओयांग टाउन रेलवे स्टेशन के एक घुमावदार हिस्से पर भूकंपीय संकेतों का पता लगाने वाली एक परीक्षण ट्रेन ट्रैक पर आए निर्माण मजदूरों से टकरा गई। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए।

    मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी

    दुर्घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारी और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ितों के लिए बचाव अभियान शुरू किया। घायलों का उपचार और संबंधित कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं

    वर्तमान में, स्टेशन पर सामान्य परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। वहीं दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच जारी है। संबंधित जिम्मेदारों पर कानूनों और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।