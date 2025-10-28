ऑनलाइन ज्योतिष के चक्कर में पड़ी महिला, पति पर लगाया धोखा देने का आरोप; फिर हुआ खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ने महिला ऑनलाइन ज्योतिषी की भविष्यवाणी में पड़ कर अपने पति पर कई तरह के आरोप लगाए। महिला ने दावा किया कि ज्योतिषी ने उसके पति के बारे में भविष्यवाणी की है कि उसका कई अन्य महिलाओं के संग अवैध संबंध चल रहा है। जिन्हें लेकर वो अक्सर होटल जाया करता है और वेश्याओं पर पैसा उड़ाता है।

महिला ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर पति पर आरोप लगाए ये चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब अनहुई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने इसकी जानकारी शेयर की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने पति पर आरोप एक ऑनलाइन ज्योतिषी की भविष्यवाणी के आधार पर लगाएं जिसे उसने 500 युआन दिए थे।