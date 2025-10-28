Language
    ऑनलाइन ज्योतिष के चक्कर में पड़ी महिला, पति पर लगाया धोखा देने का आरोप; फिर हुआ खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:39 AM (IST)

    चीन में एक महिला ने ऑनलाइन ज्योतिषी की भविष्यवाणी के आधार पर अपने पति पर व्यभिचार का आरोप लगाया। महिला ने ज्योतिषी को 500 युआन दिए थे। पति ने पुलिस से शिकायत की कि पत्नी का अंधविश्वास उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रहा है। पुलिस ने महिला को अंधविश्वास छोड़ने की सलाह दी और दंपति के बीच समझौता कराया।

    महिला ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर पति पर आरोप लगाए

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ने महिला ऑनलाइन ज्योतिषी की भविष्यवाणी में पड़ कर अपने पति पर कई तरह के आरोप लगाए।

    महिला ने दावा किया कि ज्योतिषी ने उसके पति के बारे में भविष्यवाणी की है कि उसका कई अन्य महिलाओं के संग अवैध संबंध चल रहा है। जिन्हें लेकर वो अक्सर होटल जाया करता है और वेश्याओं पर पैसा उड़ाता है।

    महिला ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर पति पर आरोप लगाए

    ये चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब अनहुई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने इसकी जानकारी शेयर की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने पति पर आरोप एक ऑनलाइन ज्योतिषी की भविष्यवाणी के आधार पर लगाएं जिसे उसने 500 युआन दिए थे।

    पत्नी के अंधविश्वास से परेशान था पति 

    पत्नी के झूठे आरोपों से परेशान पति ने आखिर में आकर पुलिस से मदद मांगी। उसने बताया कि पत्नी का हद से ज्यादा अन्मेंधविश्वास में यकीन उसके वैवाहिक जीवन को बर्बाद करा रहा है। ऐसे में उसका पत्नी के साथ रहना काफी मुश्किल है। इस मामले में पुलिस ने महिला को अंधविश्वास छोड़ने की सलाह दी साथ ही दंपत्ति को समझौता करने में मदद की।