एनवीडिया CEO से अफेयर विवाद के बीच बीजिंग लौटी चीनी जासूस, हुआंग की कुर्सी पर मंडराया संकट

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग की कुर्सी पर संकट के बदल मंडरा रहे हैं। चीनी जासूस के साथ अफेयर विवाद के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है। खबर है कि इस विवाद के केंद्र में खड़ी कथित चीनी जासूस ऐलिस हुआंग फिलहाल अब अपने देश लौट चुकी हैं।

NDTV की खबर के अनुसार, ‘मेगास्पीड इंटरनेशनल’ की संस्थापक ऐलिस हुआंग फिलहाल बीजिंग में रह रही हैं। सुरक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि वह कब और क्यों चीन की राजधानी पहुंचीं या वहां क्या कर रही हैं।

चीनी जासूस कैसे बनी पावर ब्रोकर? जब एनवीडिया के सीईओ ने एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की बात स्वीकार की और कंपनी के बोर्ड ने ऐलिस हुआंग के चीनी जासूस होने के आरोपों की जांच शुरू की, तब से उनके ठिकाने को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थी।

'हुआंग ले' के नाम से भी जानी जाने वालीं, पूर्व पत्रकार ऐलिस हुआंग बाद में एक 'पावर ब्रोकर' बन गईं। वह देश की बड़ी कंपनियों को एनवीडिया की एडवांस्ड चिप्स किराए पर देती थीं। इसी वजह से एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने बाजारों में हलचल मचा दी है और अब इसके चलते जेन्सेन हुआंग को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि चीन ने इस बात से इनकार किया है कि हुआंग कोई जासूस थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। एनवीडिया की चिप्स की सबसे बड़ी खरीदार बनी मेगास्पीड बता दें, ऐलिस हुआंग तब CEO के संपर्क में आईं जब उन्होंने 'मेगास्पीड' की स्थापना की। यह कंपनी दक्षिण-पूर्व एशिया में एनवीडिया की चिप्स की सबसे बड़ी खरीदार थी और यही वह मुख्य रास्ता था जिसके जरिए कंपनी के एडवांस्ड हार्डवेयर की चीन में तस्करी की जाती थी।

उन्होंने एक नई 'नियो-क्लाउड' कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, जो बाद में क्षेत्रीय डेटा सेंटर के विस्तार के दौर में एनवीडिया के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक बन गई। ऑनलाइन पोस्ट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से 'मेगास्पीड' के उदय और इसमें निभाई गई उसकी अहम भूमिका की एक मोटी रूपरेखा सामने आती है। प्राइवेट इक्विटी और टेलीविजन के क्षेत्र में काम करने के बाद, उसने 2023 में 'मेगास्पीड' की स्थापना की। यह कंपनी चीन के सबसे बड़े वीडियो गेम उद्यमों में से एक, '7रोड होल्डिंग्स लिमिटेड' से अलग होकर बनी थी। ऐसा तब हुआ, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन को भेजे जाने वाले एडवांस्ड AI चिप्स पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। '7रोड' ने सबसे पहले अपनी सिंगापुर स्थित सब्सिडियरी को 'हुआंग ले लिमिटेड' (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी) को बेच दिया, जिसके बाद 'हुआंग ले' ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।