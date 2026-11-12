चीनी जासूसी विवाद: CEO पद से जेन्सेन हुआंग को हटाने की तैयारी में एनवीडिया, बोर्ड करने जा रहा है बड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। चिप मेकर कंपनी एनविडिया का बोर्ड अपने सीईओ जेन्सेन हुआंग को हटाने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआंग के दो अवैध संबंधों का मामला सामने आया है, जिनमें से एक एक संदिग्ध चीनी जासूस से जुड़ा है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड जल्द ही बैठक कर उनकी भविष्य की भूमिका तय कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया कि हुआंग का कंपनी की एक कार्यकारी किम्बर्ली पॉवेल (हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट) से संबंध रहा, जो उनके अधीन काम करती थीं।

इस विवाद की शुरुआत एलिस हुआंग नाम की महिला से जुड़ी रिपोर्टों से हुई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार, वह एनविडिया चिप्स को चीनी कंपनियों तक पहुंचाने में शामिल थीं। रविवार को कर्मचारियों को भेजे मेमो में हुआंग ने पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की और पूरी जिम्मेदारी ली, लेकिन विस्तार से कुछ नहीं बताया। उसी दिन बोर्ड ने जांच शुरू की कि क्या उन्हें किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना बनाया गया।

एनविडिया के शेयर आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में करीब आठ प्रतिशत गिर गए। इस सप्ताह बोर्ड की जांच की घोषणा के बाद कंपनी का मार्केट वैल्यू करीब 600 अरब डॉलर कम हो चुका है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग चार ट्रिलियन डॉलर है और वह एआई चिप्स की प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।