    भारत-चीन सीधी उड़ानों की बहाली, चीन ने बताया सकारात्मक पहल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    चीन ने भारत के साथ संबंधों को रणनीतिक रूप से देखने की बात कही है। दोनों देशों के बीच उड़ानें फिर से शुरू होने को चीन ने सकारात्मक कदम बताया है। इंडिगो और चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। चीन द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और एशिया में शांति बनाए रखने का इच्छुक है।

    उड़ानें फिर शुरू होना सकारात्मक कदम: चीन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने को तैयार है। रविवार से दोनों देशों के बीच उड़ानें फिर से शुरू होना 2.8 अरब लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

    भारत ने दो अक्टूबर को घोषणा की थी कि चीन के लिए सीधी उड़ानें 26 अक्टूबर से फिर से शुरू होंगी, जिसके बाद इंडिगो ने कहा कि वह 26 अक्टूबर से कोलकाता से ग्वांगझू और 10 नवंबर से दिल्ली से ग्वांगझू के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगा।

    उड़ानें फिर शुरू होना सकारात्मक कदम

    चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न ने घोषणा की कि वह नौ नवंबर से शंघाई से दिल्ली के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी। पांच साल के अंतराल के बाद रविवार से दोनों देशों के बीच उड़ानें फिर से शुरू होने के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच बनी सहमति को लागू करने की दिशा में नवीनतम प्रगति है।

    उन्होंने कहा कि चीन, भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों देशों और उनके लोगों को बेहतर लाभ पहुंचाया जा सके और एशिया तथा विश्व में शांति और समृद्धि बनाए रखने में उचित योगदान दिया जा सके।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)