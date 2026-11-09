EV से सोलर और बैटरी तक... कैसे क्लीन एनर्जी की वैश्विक दौड़ में दुनिया की दिशा तय कर रहा चीन?

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन ने विकासशील देशों को क्लीन टेक और निवेश के रूप में 132 अरब डॉलर की मदद भेजकर वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ा योगदान दिया है।

रॉयटर्स के मुताबिक, कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती के मामले में यह दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बड़ी मदद साबित हुई है।

बीजिंग द्वारा भारी सब्सिडी के दम पर तैयार किया गया यह ग्रीन-मैन्युफैक्चरिंग तंत्र अब अमीर देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के वादों के तहत दिए जाने वाले कुल क्लाइमेट फाइनेंस के करीब पहुंच गया है।

ओईसीडी के अनुसार, धनी देशों ने गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 137 अरब डॉलर के अनुदान, ऋण और निजी वित्त मुहैया कराए थे।

क्लीन टेक में चीन का निवेश

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं के मुताबिक, 132 अरब डॉलर की इस राशि में क्लीन टेक्नोलॉजी का निर्यात और विकासशील देशों में क्लीन-टेक परियोजनाओं में किया गया लगभग 40 अरब डॉलर का चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शामिल है।

हालांकि, इन आंकड़ों की तुलना सीधे अमीर देशों के क्लाइमेट फाइनेंस से नहीं की जा सकती। चीन का यह योगदान मुख्य रूप से स्वच्छ ऊर्जा के वाणिज्यिक लेन-देन से जुड़ा है, जबकि वैश्विक क्लाइमेट फाइनेंस का बड़ा हिस्सा जलवायु-अनुकूल खेती और आपदाओं से उबरने जैसे क्षेत्रों में ऋण के तौर पर दिया जाता है।

कार्बन उत्सर्जन घटाने में बड़ी भूमिका ओईसीडी द्वारा विकासशील देशों की श्रेणी में रखे गए मुल्कों के सीमा शुल्क आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन से पिछले साल भेजे गए इस क्लीन-टेक उपकरण से ग्लोबल साउथ को हर साल 25.7 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोकने में मदद मिलेगी।

हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के सह-संस्थापक लॉरी मायलीविर्ता के अनुसार, यह मात्रा फ्रांस के सालाना कुल कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। अनुमान है कि आगे के निर्यात से यह कटौती 33.7 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है।

ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक भी है चीन बड़ी आबादी, भारी उद्योग और कोयले पर निर्भरता की वजह से चीन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक भी बना हुआ है। लेकिन सरकार की ओर से दी गई सब्सिडी के दम पर सोलर पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और पवन टरबाइन के निर्माण में वैश्विक दबदबा कायम करने वाला चीन अब दुनिया भर में उत्सर्जन में कटौती का एक प्रमुख जरिया बन चुका है।