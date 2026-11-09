'यह बदनाम करने की साजिश है', एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग पर जासूसी के आरोप को चीन ने किया खारिज

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग को हनिट्रैप करने के दावों को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजिंग ने इन आरोपों को पूरी तरह आधारहीन बताते हुए अपनी छवि बिगाड़ने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश करार दिया है।

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तथाकथित चीनी जासूस से जुड़ा पूरा घटनाक्रम पूरी तरह से निराधार, बेबुनियाद और चीन को बदनाम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है।

एनवीडिया बोर्ड ने बैठाई स्वतंत्र जांच चीन का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी जांच एजेंसियों को संदेह है कि सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग को चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने जेनसेन हुआंग और एनवीडिया से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां जुटाने के लिए संपर्क में लगाया था।