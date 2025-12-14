बार-बार बाथरूम ब्रेक के चक्कर में गई नौकरी, कंपनी ने इंजीनियर को दिखाया बाहर का रास्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक इंजीनियर को बार-बार बाथरूम जाने की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जबकि उसका कहना है कि उसे बबासीर है, जिस कारण उसे-बार-बार बाथरूम जाा पड़ता है। कंपनी ने उसे काम में बाधा डालने का तर्क देते हुए नौकरी से निकाल दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, ली ने अप्रैल और मई 2024 के बीच में कथित तौर पर 14 बार बाथरूम ब्रेक लिया, जिसमें चार घंटे भी एक ब्रेक शामिल है। ली ने जब नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ मुकदमा दायर किया, तब जाकर मामला सुर्खियों में आया। शंघाई फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ने हाल ही में इस विवाद की डिटेल्स साझा की है, जिसने वर्क प्लेस पर अधिकारों और मेडिकल फेसिलिटीज के बारे में बहस छेड़ दी है।

ली ने कोर्ट में दायर किया मुकदमा ली ने अपने बचाव में सबूत पेश किए, जिसमें पिछले साल मई और जून में उनके पार्टनर द्वारा खरीदी गई बवासीर की दवा और अस्पताल के रिकॉर्ड शामिल थे, जिनसे पता चलता है कि जनवरी में उनकी सर्जरी हुई थी। बाद में उन्होंने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के लिए 320,000 युआन का मुआवजा मांगा।

कंपनी ने लंबे बाथरूम ब्रेक का दिखाया फुटेज जवाब में, कंपनी ने नौकरी से निकालने के अपने फैसले को सही ठहराने के लिए सर्विलांस फुटेज जमा किया, जिसमें ली के बार-बार और लंबे बाथरूम ब्रेक लेते हुए दिखाया गया था। लंबे बाथरूम ब्रेक लेने पर चीनी इंजीनियर को नौकरी से निकाला गया, सबसे लंबा ब्रेक 4 घंटे का था।

कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हुई ली की छुट्टी कंपनी द्वारा सर्विलांस फुटेज की समीक्षा करने के बाद ली को नौकरी से निकाल दिया गया। वह 2010 में कंपनी में शामिल हुए थे और 2014 में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाया था। कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि 180 दिनों के भीतर कुल तीन कार्य दिवसों की बिना मंजूरी के छुट्टी लेने पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ।

30,000 युआन का मुआवजा देने सहमत हुई कंपनी कंपनी ने ली को नौकरी से निकालने से पहले लेबर यूनियन से भी मंजूरी ली थी। दो दौर की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया। ली के पिछले योगदानों और नौकरी छूटने के बाद उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें ध्यान में रखते हुए, कंपनी उन्हें 30,000 युआन का मुआवजा देने पर सहमत हुई।

बाथरूम ब्रेक से गई नौकरी यह पहली बार नहीं है जब चीनी कार्यस्थलों पर बाथरूम ब्रेक ने विवाद खड़ा किया है। 2023 में, जियांग्सू के एक और युवक को बहुत लंबे टॉयलेट ब्रेक लेने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसमें एक ब्रेक एक ही दिन में छह घंटे तक चला था। कोर्ट ने कंपनी का पक्ष लिया, और ली के मामले जैसे ही कारण बताए।

2016 में, एक ड्राइवर की नौकरी चली गई जब वह छह मिनट के बाथरूम ब्रेक के लिए गया, जिसके दौरान उसने एक ग्राहक के पांच कॉल मिस कर दिए और ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। कंपनी ने न केवल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, बल्कि मुआवजे की भी मांग की। कोर्ट ने ड्राइवर को नुकसान के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया और उसे 2,000 युआन का मुआवजा देने का आदेश दिया।