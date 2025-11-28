तजाकिस्तान की सीमा पर अटैक में तीन चीनी नगारिकों की मौत, अफगानिस्तान पर हमले का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान की सीमा सटे तजाकिस्तान में चीन के इंजीनियरों पर ड्रोन से घातक हमला हुआ है। इस बात की जानकारी दुशांबे में चीन के दूतावास ने दी। इस हमले में तीन चीनी नागरिकों की मौत हुई है।

तजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया कि यह हमला यूएवी से किया गया है। इस यूएवी में ग्रेनेड और विस्फोटक लोड किए गए थे, जिससे एक गोल्ड माइनिंग पर हमला किया गया। सीमा पार से हमला की आशंका तजाकिस्तान ने बताया कि यह हमला सीमा पार यानी अफगानिस्तान की ओर से किया गया। अभी तक की जानकारी के अनुसार, बुधवार रात को तजाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी खटलोन इलाके में एक कैंप हाउसिंग कंपनी के कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया।