बर्फ के गोले वाली सड़कें और पाउडर जैसी उड़ती आइस... चीन में दिसंबर का बर्फीला तूफान सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल?
चीन में दिसंबर की शुरुआत में हुई बर्फबारी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। बर्फ के गोले जैसी सड़कों और उड़ती हुई बर्फ के मनोरम दृश्यों ने लोगों को आकर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में इस मौसम की पहली बर्फबारी किसी बर्फ के गोले के सपने जैसा नजारा लेकर आई। 2 दिसंबर को आए बर्फीले तूफान से सड़कें बहती हुई, धुएं जैसी सफेद खामोशी में डूब गईं।
एक वायरल वीडियो में ट्रैफिक धीमी गति से चलता हुआ दिख रहा है, जहां सब कुछ वॉटरकलर जैसा धुंधला हो गया है, हवा के झोंके बर्फ के पाउडर के घूमते हुए पर्दे बना रहे हैं और क्षितिज पाले के पर्दे के पीछे गायब हो गया है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट किए और पूरे नजारे को जादुई बताया। जहां कई लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, वहीं चीन भर में किसान खेती के काम में व्यस्त हैं।
'स्नो वेकेशन'
चीन के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों के कई प्रांतों में स्टूडेंट्स अपनी पहली "स्नो वेकेशन" मना रहे हैं। यह एक पायलट पॉलिसी है जिसे विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने और देश के पेड लीव सिस्टम में सुधार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार, शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन के अल्ताई में अनिवार्य शिक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए यह छुट्टी सोमवार से शुक्रवार तक है, जो उरुमकी में नौ दिन की छुट्टी के बाद शुरू हुई है।
चीन इस तरह दे रहा टूरिज्म को बढ़ावा
लोकल टूरिज्म अथॉरिटीज छुट्टियों के दौरान रियायती मनोरंजन और एजुकेशनल ट्रैवल प्रोडक्ट पेश कर रही हैं। जिलिन ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए 171 A-रेटेड सर्दियों की खूबसूरत जगहें और 39 सर्टिफाइड स्कीइंग और स्केटिंग वेन्यू मुफ्त में खोले हैं, साथ ही उनके माता-पिता के लिए कम कीमत के टिकट भी दिए जा रहे हैं।
प्रांत ने कर्मचारियों को अपने बच्चों के साथ जाने के लिए पेड लीव लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया है और स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छुट्टियों के दौरान कोई भी टीचिंग एक्टिविटी या होमवर्क न दें। ट्रैवल एजेंसियों ने कहा कि स्नो वेकेशन शुरू होने से इन इलाकों में सर्दियों के टूरिज्म को बढ़ावा मिला है और ट्रैवल बुकिंग में भी बढ़ोतरी हुई है।
Weihai, Shandong, experienced its first blizzard of the winter on December 2nd. pic.twitter.com/e5ykGCHn8u— Jim (@yangyubin1998) December 2, 2025
यह भी पढ़ें: भारतीय सीमा के पास चीन की नई चाल, तिब्बत में सड़कों और हवाई पट्टियों का तेजी से कर रहा विस्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।