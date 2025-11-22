750 रुपये कीमत, थोड़ा खट्टा और जला स्वाद… चीन में कॉकरोच कॉफी की खूब हो रही चर्चा
चीन में एक अनोखी कॉफी इन दिनों चर्चा में है। बीजिंग के एक म्यूजियम में कॉकरोच और सूखे मीलवर्म पाउडर से बनी कॉफी परोसी जा रही है, जो युवाओं को खूब भा रही है। इस कॉफी का स्वाद जला हुआ और थोड़ा खट्टा बताया जा रहा है। म्यूजियम का कहना है कि यह कॉफी जिज्ञासु युवाओं को आकर्षित करती है और हर दिन 10 कप से अधिक बिकती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन अपने अजीबोगरीब खानपान के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इस बीजिंग के एक म्यूजियम ने कॉफी का नया टेस्ट पेश किया है। यह कॉफी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।
कॉफी का ये फ्लेवर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बताया जा रहा है कि इसको कॉकरोच और सूखे मीलवर्म पाउडर की मदद से बनाया गया है। इस कॉफी की कीमत 45 यूआन (करीब 50 रुपये) बताई जा रही है। इस कॉफी को युवा बड़ी मात्रा में पसंद कर रहे हैं। इस कॉफी के सेवन के साथ युवा अपने साहस का परिचय दे रहे हैं।
कैसा है इस नए फ्लेवर्ड कॉफी का टेस्ट?
द कवर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस कॉफी का टेस्ट जला और थोड़ा खट्टा है। हालांकि, चीन में इस कॉफी के नए स्वाद को एक खौफनाक अनुभव भी करार दिया गया है।
बता दें कि बीजिंग के एक इंसेक्ट थीम वाले म्यूजियम के भीतर कॉफी की दुकान पर तिलचट्टे से भरी कॉफी परोसी जाती है। हालांकि, इस रिपोर्ट में म्यूजियम का नाम नहीं बताया गया है। वहीं, इस कैफे के एक कर्मचारी ने एक बताया है कि इस नए कॉफी को इसी साल जून में लॉन्च किया गया था। हालांकि, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
कर्मचारी का कहना है कि इंसेक्ट थीम वाले म्यूजियम के रूप में ऐसा कोई पीने का पदार्थ होना एक अच्छा विचार हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि यह अवधारणा मुख्य रूप से जिज्ञासु युवाओं को आकर्षित करती है। हालांकि, माता-पिता और बच्चे इससे बचते नजर आते हैं।
एक दिन में 10 कप से अधिक बिक जाती कॉफी
कहा जाता है कि म्यूजियम कैफे में हर दिन 10 कप से अधिक कॉफी बिकती है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कीट पाउडर सहित सभी सामग्रियां एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा की दुकान से ली जाती है।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन भर में अनोखे काफी व्यंजन चलन में हैं। इस साल की शुरुआत में युन्नान के एक कैफे ने कॉफी में तले हुए कीड़े डालकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं, जियांग्शी के एक कॉफी शॉप ने तली हुई मिर्च और तीखी मिर्च पाउडर वाली लट्टे के साथ प्रयोग किया।
