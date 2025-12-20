हर दिन 13 घंटे काम और लाखों किमी की तय की दूरी... चीन में फूड डिलीवरी वाले ने 5 साल में बचाए 1.42 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में फूड डिलीवरी करने वाले ने सिर्फ पांच सालों में 1.12 मिलियन युआन (1.42 करोड़ रुपये) बचाए हैं। इसके लिए उसने रोज 13 घंटे और हफ्ते के सातों दिन काम किया। इतना ही नहीं अपने खर्चों में भी काफी कटौती की।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 साल के झांग ज़ुएकियांग की झांगझोऊ शहर में नाश्ते की दुकान बंद हो गई थी, जिसके बाद वह 2020 में शंघाई चले गए। इस नाकाम बिज़नेस की वजह से उन पर 50,000 युआन (6.37 लाख रुपये) का कर्ज हो गया था। नई शुरुआत करने के पक्के इरादे से, झांग ने शंघाई में एक बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए काम करना शुरू किया।

पांच साल में कमाए 1.78 करोड़ रुपये पांच साल बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया कि डिलीवरी राइडर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने कुल 1.4 मिलियन युआन (1.78 करोड़ रुपये) कमाए थे। अपना कर्ज चुकाने और रहने का खर्च निकालने के बाद, झांग 1.12 मिलियन युआन बचाने में कामयाब रहे।

झांग ने शिनमिन इवनिंग न्यूज को बताया, "मेरी बहुत जरूरी रोजमर्रा की चीजों के अलावा कोई और खर्च नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं हफ्ते में सातों दिन, दिन में लगभग 13 घंटे काम करता हूं। खाने और सोने के अलावा, मैं अपना सारा समय कस्टमर्स को खाना पहुंचाने में बिताता हूं।"

कैसा है झांग का शेड्यूल? झांग का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। वह दिन में लगभग 13 घंटे काम करते हैं, सुबह 10:40 बजे से अगली सुबह 1 बजे तक और चीनी स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान ही कुछ दिन की छुट्टी लेते हैं। अपने काम की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, झांग आराम को प्राथमिकता देते हैं और हर दिन 8.5 घंटे सोते हैं।