    हर दिन 13 घंटे काम और लाखों किमी की तय की दूरी... चीन में फूड डिलीवरी वाले ने 5 साल में बचाए 1.42 करोड़ रुपये

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    चीन में एक फूड डिलीवरी करने वाले ने 5 सालों में 1.42 करोड़ रुपये बचाए। झांग ज़ुएकियांग नामक इस व्यक्ति ने प्रतिदिन 13 घंटे काम किया और अपने खर्चों में ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में फूड डिलीवरी करने वाले ने सिर्फ पांच सालों में 1.12 मिलियन युआन (1.42 करोड़ रुपये) बचाए हैं। इसके लिए उसने रोज 13 घंटे और हफ्ते के सातों दिन काम किया। इतना ही नहीं अपने खर्चों में भी काफी कटौती की।

    साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 साल के झांग ज़ुएकियांग की झांगझोऊ शहर में नाश्ते की दुकान बंद हो गई थी, जिसके बाद वह 2020 में शंघाई चले गए। इस नाकाम बिज़नेस की वजह से उन पर 50,000 युआन (6.37 लाख रुपये) का कर्ज हो गया था। नई शुरुआत करने के पक्के इरादे से, झांग ने शंघाई में एक बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए काम करना शुरू किया।

    पांच साल में कमाए 1.78 करोड़ रुपये

    पांच साल बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया कि डिलीवरी राइडर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने कुल 1.4 मिलियन युआन (1.78 करोड़ रुपये) कमाए थे। अपना कर्ज चुकाने और रहने का खर्च निकालने के बाद, झांग 1.12 मिलियन युआन बचाने में कामयाब रहे।

    झांग ने शिनमिन इवनिंग न्यूज को बताया, "मेरी बहुत जरूरी रोजमर्रा की चीजों के अलावा कोई और खर्च नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं हफ्ते में सातों दिन, दिन में लगभग 13 घंटे काम करता हूं। खाने और सोने के अलावा, मैं अपना सारा समय कस्टमर्स को खाना पहुंचाने में बिताता हूं।"

    कैसा है झांग का शेड्यूल?

    झांग का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। वह दिन में लगभग 13 घंटे काम करते हैं, सुबह 10:40 बजे से अगली सुबह 1 बजे तक और चीनी स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान ही कुछ दिन की छुट्टी लेते हैं। अपने काम की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, झांग आराम को प्राथमिकता देते हैं और हर दिन 8.5 घंटे सोते हैं।

    झांग को मिला ऑर्डर किंग का खिताब

    वह हर महीने लगातार 300 से ज्यादा ऑर्डर पूरे करते हैं और हर डिलीवरी में लगभग 25 मिनट लगते हैं। उनकी लगातार कोशिशों की वजह से उन्होंने 3,24,000 किमी. की दूरी तय की है। उनके काम करने की शानदार रफ्तार और कुशलता की वजह से उनके साथियों ने उनके समर्पण को नोटिस किया है और उन्हें "ग्रेट गॉड" और "ऑर्डर किंग" नाम दिया है।

    भविष्य को देखते हुए वह अगले साल के पहले छह महीनों में शंघाई में दो नाश्ते की दुकानें खोलने के लिए 800,000 युआन का निवेश करने की योजना बना रहे हैं।

