अगर ताइवान से जंग हुई तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है चीन, एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन की परमाणु क्षमताओं के तेजी से विकास ने इस चिंता को जन्म दे दिया है कि अगर पश्चिमी देश ताइवान विवाद में हस्तक्षेप करते है, तो बीजिंग उनके साथ 'परमाणु ब्लैकमेल' या परमाणु संघर्ष भी कर सकता है। जो कि यूक्रेन में घुसपैठ के दौरान क्रेमलिन द्वारा दी गई चेतावनियों की याद दिलाता है, जैसा कि सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया है।

3 सितंबर को तियानमेन चौक पर सैन्य परेड के दौरान, चीन ने परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम तीन मिसाइलों का प्रदर्शन किया, जिनमें- JL-1 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, JL-3 पनडुब्बी-लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, और DF-61 सरफेश-टू-सरफेश इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। चीन की परमाणु शक्ति का प्रदर्शन लोकतांत्रिक देशों के लिए चिंता एक्सपर्ट का कहना है कि चीन की संभावित परमाणु शक्ति के खतरनाक प्रदर्शन ने लोकतांत्रिक देशों की चिंता बढ़ा दी है। सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चीन के पास हवाई परमाणु हमले करने की क्षमता नहीं थी।

एमआईटी के सुरक्षा अध्ययन कार्यक्रम के एक प्रमुख शोध वैज्ञानिक एरिक हेगिनबॉथम ने कहा कि चीन के उन्नत सामरिक परमाणु हथियार, जैसे कि डीएफ-26, उसके सामरिक हथियारों की तुलना में "अधिक विश्वसनीय" प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जिन्हें वाशिंगटन अमेरिकी सामरिक परमाणु हमले के प्रतिशोध में बीजिंग द्वारा वास्तव में इस्तेमाल किए जाने योग्य मान सकता है।

चीन के पास अधिक याथार्थवादी विकल्प सीएनए रिपोर्ट के हवाले से हेगिनबॉथम ने कहा, "इससे न केवल समग्र क्षमताओं में अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व में कमी आती है, बल्कि चीन को अमेरिका द्वारा सामरिक परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग के विरुद्ध आनुपातिक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक यथार्थवादी विकल्प भी मिलते हैं।"

पहले, चीन के एकमात्र सामरिक जवाबी विकल्पों का तात्पर्य यह था कि अमेरिका के प्रति कोई भी परमाणु प्रतिक्रिया एक "आत्मघाती" कार्रवाई के बराबर होगी, क्योंकि इससे अमेरिका का विनाशकारी जवाबी हमला भड़केगा, जिसके परिणामस्वरूप भारी हताहत होंगे। हेगिनबॉथम ने टिप्पणी की, "यह सब चीन की पारंपरिक युद्ध में 'सुरक्षित रूप से' संलग्न होने की क्षमता को बढ़ाता है, और ताइवान के प्रति अमेरिकी परमाणु प्रतिशोध के डर को कम करता है।" सिक्योर ताइवान एसोसिएट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष यांग ताई-युआन ने आगाह किया कि इन प्रगतियों के कारण, यदि चीन का आक्रमण होता है, तो अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए सेना तैनात करने के लिए कम इच्छुक हो सकता है। मॉस्को की रणनीति अपना सकता है बीजिंग सीएनए रिपोर्ट के अनुसार, यांग ने संकेत दिया, "चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस से परमाणु धमकी के बारे में सबक सीखा होगा और ताइवान जलडमरूमध्य सहित अपने क्षेत्रीय विवादों में शामिल होने वाली प्रमुख शक्तियों के खिलाफ सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की धमकी दे सकती है।"

उन्होंने उल्लेख किया कि यदि अमेरिका ताइवान का समर्थन करने के लिए सेना भेजता है, तो चीन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सेना को डराने के लिए अपने सामरिक परमाणु शस्त्रागार का उपयोग कर सकता है। सीएनए रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका संभवतः ऐसी धमकियों को गंभीरता से लेगा और ताइवान जलडमरूमध्य में सेना तैनात करने या प्रत्यक्ष संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से समर्थन दिखाने जैसी कूटनीतिक कार्रवाइयों तक अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखने के बीच अपने विकल्पों का आकलन करेगा।"