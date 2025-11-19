Language
    अमीर देशों को ज्यादा कर्ज क्यों दे रहा चीन, ड्रैगन की क्या है चाल; Inside Story

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:28 PM (IST)

    चीन अब गरीब देशों की जगह अमीर देशों को ज्यादा कर्ज दे रहा है। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए कर्ज में कटौती की है। एक स्टडी के अनुसार, चीन विकासशील देशों की तुलना में उच्च आय वाले देशों को ज्यादा कर्ज दे रहा है। चीन ने 2000 से 2023 के बीच दुनिया के 200 देशों को कुल 2.2 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। 

    शी चिनफिंग। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन अब गरीब नहीं अमीर देशों को ज्यादा कर्ज दे रहा है। उसने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए भी कर्ज में कटौती की है। बीजिंग की कर्ज की गतिविधियों को ट्रैक करने वाली स्टडी के अनुसार चीन विकासशील देशों की तुलना में उच्च आय वाले देशों को ज्यादा कर्ज दे रहा है।

    यूएस यूनिवर्सिटी विलियम एंड मैरी की रिसर्च लैब एडडाटा द्वारा मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार चीन 2000 से 2023 के बीच दुनिया हर रीजन में 200 देशों को कुल 2.2 लाख करोड़ डालर का कर्ज और अनुदान दिया है।

    चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता

    चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता चीन को लंबे समय से अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से विकासशील देशों को कर्ज देने वाले देश के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब वह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को कर्ज देने की ओर बढ़ रहा है। वह सेमीकंडक्टर, एआइ और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे और उच्च तकनीक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए फंड मुहैया कर रहा है।

    एडडाटा ने कहा कि बीजिंग का पोर्टफोलियो आकार पिछले अनुमानों से दो से चार गुना बड़ा है, और साथ ही चीन दुनिया का सबसे बड़ा आधिकारिक कर्ज दाता बना हुआ है। रिपोर्ट पर टिप्पणी के अनुरोध के जवाब में, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसका विदेशी निवेश और वित्तपोषण ''अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं, बाजार सिद्धांतों और ऋण स्थिरता के सिद्धांत का पालन करता है।''

    अमेरिका ने लिया है चीन से सबसे ज्यादा कर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से आधिकारिक कर्ज के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, जिसने लगभग 2,500 परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए 200 अरब डालर से अधिक प्राप्त किए हैं। चीनी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं ''अमेरिका के हर कोने और हर क्षेत्र में सक्रिय हैं।

    टेक्सास और लुइसियाना में एलएनजी परियोजनाओं, उत्तरी वर्जीनिया में डेटा केंद्रों, न्यूयार्क के जान एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लास एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनलों, मैटरहार्न एक्सप्रेस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और डकोटा एक्सेस तेल पाइपलाइन के निर्माण के लिए धन मुहैया करा रही हैं।

    बीजिंग ने उच्च तकनीक वाली कंपनियों के अधिग्रहण के लिए धन मुहैया कराया है, जबकि चीनी सरकारी स्वामित्व वाले ऋणदाताओं ने अमेजन, एटीएंडटी, टेस्ला, जनरल मोटर्स, फोर्ड, बोइंग और डिजनी सहित कई फाच्र्यून 500 कंपनियों को ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं।

    निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए घटा चीन का कर्ज

    चीनी कर्ज का हिस्सा निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए 2000 के 88 प्रतिशत से घटकर 2023 में 12 प्रतिशत रह गया। बीजिंग ने अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के तहत ''ग्लोबल साउथ'' में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कर्ज में भी कटौती की है।

    साथ ही, उसने मध्यम आय और उच्च आय वाले देशों को ऋण देने में हिस्सेदारी 2000 के 24 से बढ़ाकर 2023 में 76 कर दी है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम को 60 अरब डॉलर मिले, जबकि यूरोपीय संघ को 161 अरब डॉलर मिले।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)