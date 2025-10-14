ट्रंप का सपना हुआ चकनाचूर, चीन ने बना लिया दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम; क्या है खासियत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी रक्षा प्रणाली लगातार विकसित होती जा रही है। इसी कड़ी में अब चीन ने दुनिया भर में पहुंच वाला डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैश्विक डिफेंस सिस्टम जिसे बिग डेटा प्लेटफ़ॉर्म" के नाम से जाना जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिका की 'गोल्डन डोम परियोजना' के सामान है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये वायु रक्षा प्रणाली अभी भी विकास के प्रारंभिक दौर में है और यह दुनियाभर में कहीं से भी चीन पर दागी गई एक हजार मिसाइलों पर एक साथ नजर रख सकती है।

ट्रंप का सपना डिफेंस सिस्टम विकसित करना 1983 का दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ कोल्ड वॉर में उलझे हुए थे। ये वो दौर था जब गोल-आधारित मिसाइल लांचर और पनडुब्बियां दोनों एक-दूसरे की ओर तान रहे थे, तभी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 'रणनीतिक रक्षा पहल' की घोषणा की, जिसे "स्टार वार्स" का नाम दिया गया था।

23 मार्च, 1983 को अमेरिकियों को संबोधित करते हुए रीगन ने घोषणा की थी कि एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कीजिए जो अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमारे तटों तक पहुंचने से पहले ही रोककर खत्म कर सके। एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कीजिए जो हमारे शहरों और हमारे लोगों को परमाणु हमले से बचा सके।"

इस ऐतिहासिक भाषण के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और रीगन के 'स्टार वार्स' का विजन कभी सच्चाई नहीं बन सका।

कई सालों बाद डोनल्ड ट्रंप ने इस योजना को फिर से जीवित कर दिया। मई 2025 में, ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक मल्टीलेयर एयर डिफेन्स सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 'गोल्डन डोम' मिसाइल शील्ड नाम दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना में 175 बिलियन डॉलर की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा में चार परतें शामिल होंगी - एक उपग्रह आधारित और तीन भूमि पर - तथा महाद्वीपीय अमेरिका, अलास्का और हवाई में स्थित 11 लघु-दूरी बैटरियां शामिल होंगी।