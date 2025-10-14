Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप का सपना हुआ चकनाचूर, चीन ने बना लिया दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम; क्या है खासियत?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:53 PM (IST)

    चीन ने एक नया वैश्विक मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किया है, जिसे 'बिग डेटा प्लेटफ़ॉर्म' कहा जा रहा है। यह सिस्टम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की 'गोल्डन डोम परियोजना' के समान है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रणाली अभी विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन इसमें एक साथ एक हजार मिसाइलों पर नजर रखने की क्षमता है। यह चीनी रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चीन का नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी रक्षा प्रणाली लगातार विकसित होती जा रही है। इसी कड़ी में अब चीन ने दुनिया भर में पहुंच वाला डिफेंस सिस्टम तैयार किया है।

    साउथ चाइना मॉर्निंग कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैश्विक डिफेंस सिस्टम जिसे बिग डेटा प्लेटफ़ॉर्म" के नाम से जाना जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिका की 'गोल्डन डोम परियोजना' के सामान है।

    रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये वायु रक्षा प्रणाली अभी भी विकास के प्रारंभिक दौर में है और यह दुनियाभर में कहीं से भी चीन पर दागी गई एक हजार मिसाइलों पर एक साथ नजर रख सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप का सपना डिफेंस सिस्टम विकसित करना

    1983 का दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ कोल्ड वॉर में उलझे हुए थे। ये वो दौर था जब गोल-आधारित मिसाइल लांचर और पनडुब्बियां दोनों एक-दूसरे की ओर तान रहे थे, तभी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 'रणनीतिक रक्षा पहल' की घोषणा की, जिसे "स्टार वार्स" का नाम दिया गया था।

    23 मार्च, 1983 को अमेरिकियों को संबोधित करते हुए रीगन ने घोषणा की थी कि एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कीजिए जो अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमारे तटों तक पहुंचने से पहले ही रोककर खत्म कर सके। एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कीजिए जो हमारे शहरों और हमारे लोगों को परमाणु हमले से बचा सके।"
    इस ऐतिहासिक भाषण के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और रीगन के 'स्टार वार्स' का विजन कभी सच्चाई नहीं बन सका।

    कई सालों बाद डोनल्ड ट्रंप ने इस योजना को फिर से जीवित कर दिया। मई 2025 में, ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक मल्टीलेयर एयर डिफेन्स सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 'गोल्डन डोम' मिसाइल शील्ड नाम दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना में 175 बिलियन डॉलर की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा में चार परतें शामिल होंगी - एक उपग्रह आधारित और तीन भूमि पर - तथा महाद्वीपीय अमेरिका, अलास्का और हवाई में स्थित 11 लघु-दूरी बैटरियां शामिल होंगी।

    चीन ने बना डाला मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम

    साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के वैज्ञानिकों ने अपनी रक्षा प्रणाली का एक कार्यशील प्रोटोटाइप तैनात किया है। यह प्रणाली संभावित खतरों की पहचान और विश्लेषण के लिए अंतरिक्ष, समुद्र, हवा और ज़मीन पर विभिन्न सेंसरों का उपयोग करती है।