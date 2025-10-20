Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ट्रंप टैरिफ की काट निकालने की तैयारी में चीन, कम्युनिस्ट पार्टी करेगी सम्मेलन का आयोजन

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:37 AM (IST)

    चीन, ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और टैरिफ के प्रभाव को कम करने की रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शी चिंनफिंग। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपनी तीन दिवसीय वार्षिक नेतृत्व बैठक शुरू करने वाली है। इसमें नई पंचवर्षीय योजना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के प्रभाव और सेना में चल रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई पर चर्चा होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    370 सदस्यीय निकाय के पूर्ण सत्र में बदलते वैश्विक रणनीतिक माहौल पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रंप द्वारा गाजा में बंधक संकट को समाप्त करने के लिए युद्धविराम स्थापित करने और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव बनाने में अमेरिकी भूमिका का विस्तार करने के प्रयास शामिल हैं।

    पूर्व में जारी एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 20-23 अक्टूबर तक बीजिंग में आयोजित होने वाले पूर्ण सत्र में राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) के निर्माण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

    इस दौरान मंदी, घरेलू खपत में ठहराव, नई उत्पादक शक्तियों, खासकर बड़ी मात्रा में उत्पादित ई-वाहनों की अतिरिक्त क्षमता और उन पर ट्रंप के टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों के प्रभाव को ध्यान में रखने की उम्मीद है।


    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)