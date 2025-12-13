गिरती जनसंख्या से चिंता में चीन, अब गर्भ निरोधक उत्पादों पर लगाएगा टैक्स
गिरती जनसंख्या से चिंतित चीन गर्भ निरोधक उत्पादों पर टैक्स लगाएगा। यह कदम उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उठाया जा रहा है। चीन ...और पढ़ें
एपी, बीजिंग। गिरती जनसंख्या से चिंतित चीन गर्भ निरोधक उत्पादों पर टैक्स लगाएगा। यह कदम उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उठाया जा रहा है। चीन ने दशकों से परिवारों को एक बच्चे तक सीमित रखा है। तीन दशकों में पहली बार होगा जब गर्भ निरोधक उत्पादों पर पर मूल्य वर्धित कर (वैल्यू एडेड टैक्स) वसूला जाएगा।
नवीनतम मूल्य वर्धित कर कानून के अनुसार, एक जनवरी से ये उत्पाद कर-मुक्त नहीं होंगे। कंडोम जैसे उत्पादों पर 13 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर लागू होगा।जानकारी सामने आने के साथ ही यह चीनी इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है।
कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग यह नहीं जानते कि बच्चे का पालन-पोषण करना कंडोम के इस्तेमाल से कहीं अधिक महंगा है, वे मूर्ख ही होंगे, भले ही उन पर कर लग जाए। विशेषज्ञ गर्भनिरोधकों की बढ़ती लागत के कारण अनियोजित गर्भधारण और यौन संचारित रोगों में संभावित वृद्धि को लेकर चिंता जता रहे हैं।
सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व एक-बच्चा नीति लगभग 1980 से 2015 तक लागू रही, जिसमें भारी जुर्माना और अन्य दंड शामिल थे। कभी-कभी जबरन गर्भपात भी कराया जाता था।
वर्जीनिया विश्वविद्यालय के जनसांख्यिकी अनुसंधान समूह के निदेशक कियान कै ने कहा, ''उच्च प्रजनन दर को प्रोत्साहित करने पर कर का प्रभाव बहुत सीमित होगा। जो दंपति बच्चे नहीं चाहते या अतिरिक्त बच्चे नहीं चाहते, उन्हें गर्भनिरोधकों पर 13 प्रतिशत कर प्रभावित नहीं कर पाएगी। खासकर जब बच्चे के पालन-पोषण की कहीं अधिक लागतों से इसकी तुलना की जाए।''
