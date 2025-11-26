अंतरिक्षयात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी के लिए चीन ने भेजा यान, साथ भेजा खाने का सामान

पीटीआई, बीजिंग। चीन ने अंतरिक्षयात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी में मदद के लिए मंगलवार को शेनझोउ-22 अंतरिक्षयान भेजा। चीन के मानव अंतरिक्ष एजेंसी (सीएमएसए) ने बताया कि बिना चालक वाला शेनझोउ-22 अंतरिक्षयान अपने साथ भोजन, चिकित्सा उपकरण, फल और सब्जियों के साथ ही शेनझोउ-20 अंतरिक्षयान की क्षतिग्रस्त विंडो ठीक करने के लिए उपकरण ले गया है।

शेनझोउ-22 को चीन के जिउक्वान सेटेलाइट लांच सेंटर से लांग मार्च-2एफ वाई 22 कैरियर राकेट से लांच किया गया। लांच के लगभग 10 मिनट बाद, शेनझोउ-22 रॉकेट से अलग हो गया और अपनी तय कक्षा में चला गया और बाद में स्पेस स्टेशन से डाक हो गया।