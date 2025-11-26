Language
    अंतरिक्षयात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी के लिए चीन ने भेजा यान, साथ भेजा खाने का सामान

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:35 AM (IST)

    चीनकेमानव अंतरिक्ष एजेंसी (सीएमएसए) ने बताया कि बिना चालक वाला शेनझोउ-22 अंतरिक्षयान अपने साथ भोजन, चिकित्सा उपकरण, फल और सब्जियों के साथ ही शेनझोउ-20 अंतरिक्षयान की क्षतिग्रस्त विंडो ठीक करने के लिए उपकरण ले गया है।

    अंतरिक्षयात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी के लिए चीन ने भेजा यान

    पीटीआई, बीजिंग। चीन ने अंतरिक्षयात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी में मदद के लिए मंगलवार को शेनझोउ-22 अंतरिक्षयान भेजा।

    चीन के मानव अंतरिक्ष एजेंसी (सीएमएसए) ने बताया कि बिना चालक वाला शेनझोउ-22 अंतरिक्षयान अपने साथ भोजन, चिकित्सा उपकरण, फल और सब्जियों के साथ ही शेनझोउ-20 अंतरिक्षयान की क्षतिग्रस्त विंडो ठीक करने के लिए उपकरण ले गया है।

    शेनझोउ-22 को चीन के जिउक्वान सेटेलाइट लांच सेंटर से लांग मार्च-2एफ वाई 22 कैरियर राकेट से लांच किया गया। लांच के लगभग 10 मिनट बाद, शेनझोउ-22 रकेट से अलग हो गया और अपनी तय कक्षा में चला गया और बाद में स्पेस स्टेशन से डाक हो गया।

    शेनझोउ-20 अंतरिक्ष मलबे से क्षतिग्रस्त हो गया है। शेनझोउ-22 तीन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में मदद करेगा। अंतरिक्षयात्री अप्रैल में लौटने वाले हैं। चीन का शेनझोउ-20 अंतरिक्षयान मलबे से टकरा गया था, जिससे विंडो को नुकसान पहुंचा। 