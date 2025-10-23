Language
    चीन में नई पंचवर्षीय योजना को मंजूरी, ट्रंप के टैरिफ युद्ध से मुकाबले के लिए आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:45 PM (IST)

    चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ युद्ध और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न वैश्विक व्यापार तनाव के प्रभाव को दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता पर जोरदिया। साथ ही अधिक लचीले घरेलू बाजार के निर्माण के लिए नई पंचवर्षीय योजना का भी अनुमोदन किया।

    पीटीआई, बीजिंचीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ युद्ध और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न वैश्विक व्यापार तनाव के प्रभाव को दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।

     

    साथ ही अधिक लचीले घरेलू बाजार के निर्माण के लिए नई पंचवर्षीय योजना का भी अनुमोदन किया। इसमें टैरिफ से उत्पन्न होने वाले हालातों से निपटने के भी उपाय किए जाएंगे। यह पूर्ण अधिवेशन 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में ट्रंप और शी के बीच संभावित बैठक से पहले हुआ।

    चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने शक्तिशाली सेना के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति शी चिनफिंग के महत्वपूर्ण नेतृत्व की पुष्टि की। साथ ही शीर्ष सैन्य अधिकारियों की व्यापक छंटनी का भी समर्थन किया।

     

    यह घोषणा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 370 सदस्यीय प्रमुख निकाय प्लेनम की बैठक के बाद हुई। प्लेनम ने देश से शी के पीछे एकजुट होने का आह्वान किया। 72 वर्षीय नेता सत्ता में अपने तीसरे कार्यकाल में हैं और पार्टी संस्थापक माओत्से तुंग के बाद ऐसा करने वाले एकमात्र चीनी नेता बन गए हैं।

     

    11 सदस्यों को बदला गयारायटर के अनुसार, बैठक में 11 सदस्यों को बदला गया। सैन्य भ्रष्टाचार के सफाए के बीच 2017 के बाद से यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। चीनी जनरल झांग शेंगमिन को शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के दूसरे क्रम के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया।

     

    झांग वर्तमान में सीएमसी में कार्यरत हैं। वह हे वेइदोंग की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार के आरोपों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आठ अन्य जनरलों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। 