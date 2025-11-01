Language
    ट्रंप के टैरिफ की चीन ने ढूंढ ली काट, दुनियाभर में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का लिया संकल्प

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कदमों के विपरीत, चीन ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नेताओं की बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को सरल बनाने और प्रदूषण रहित उद्योगों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। चिनफिंग ने विश्व के देशों से सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व व्यापार को टैरिफ से डराने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम के विपरीत शुक्रवार को चीन ने विश्व में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का संकल्प जताया है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक में इस आशय की घोषणा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने की है।

    एशिया-पैसिफिक इकोनोमिक कोआपरेशन (एपीईसी) की दो दिवसीय समिट की शुरुआत शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के ग्योंजू शहर में हुई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे एक दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति के साथ व्यापार समझौता करके यहां से जा चुके हैं। वह बड़े आयोजनों को बीच में छोड़कर जाने के अपने चिर-परिचित अंदाज में दक्षिण कोरिया से गए जबकि आधे से ज्यादा वैश्विक व्यापार करने वाले देशों के नेता इस समिट में शिरकत कर रहे हैं।

    चीन का मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का संकल्प

    अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापारिक खींचतान के दौरान हो रही आपेक समिट में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप और चिनफिंग की मुलाकात की रही। गुरुवार को हुई बैठक में ट्रंप ने चिनफिंग को महान नेता बताया था। उन्होंने चीन पर आरोपित टैरिफ को कम करने की घोषणा की थी, बदले में चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन खरीदे जाने की जानकारी दी थी। वार्ता के बाद बताया गया कि चीन अमेरिका को पूर्व की भांति दुर्लभ खनिजों का निर्यात करता रहेगा। इससे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दो देशों के बीच चल रहा टकराव फिलहाल टल गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था बेहतर महसूस कर रही है।

    बदलाव के दौर से गुजर रहा विश्व

    समिट में चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग ने कहा, हम साथ मिलकर कार्य करें और आगे बढ़ें, इसके लिए इस समय चुनौतीभरा समय है। विश्व इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसलिए स्थितियां जटिल और असंयत हैं। चिनफिंग ने ऐसे समय में वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को सरल बनाए रखने पर जोर दिया। चीन का यह आह्वान अमेरिकी रुख के ठीक विपरीत है जिसमें चीनी व्यापार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

    चीनी राष्ट्रपति ने आपेक के मंच से विश्व के देशों से सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के विकास पर भी जोर दिया। इसके जरिये चिनफिंग ने सोलर पैनल, इलेक्टि्रक वेहिकिल और प्रदूषण मुक्त तकनीक वाली वस्तुओं के इस्तेमाल की आवश्यकता जताई। विदित हो कि इन सारे उत्पादों के निर्यात में चीन विश्व में सबसे आगे है।
     
    चिनफिंग की यह पहली दक्षिण कोरिया यात्रा है। चिनफिंग समिट में भाग लेने आईं जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे युंग और कई देशों नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)