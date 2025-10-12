VIDEO: चीन में लगा महाजाम, गाड़ियां देख भूल जाएंगे दिल्ली-गुरुग्राम का जाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में आपने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई के जाम की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब चीन से एक ऐसी तस्वीर सामने आयी है, जिसे महाजाम कहा जा रहा है। इस जाम को देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि एक साथ इतनी गाड़ियां सड़क पर कहां से और कैसे आ गईं।

चीन में नेशनल डे और मध्य-शरद उत्सव (Mid-Autumn Festival) के चलते 8 दिन की छुट्टियों के बाद अपने घरों को लौट रहे थे, तब अनहुई प्रांत में चीन के सबसे बड़े टोल स्टेशन पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। वुझुआंग टोल स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

36 लेन के टोल स्टेशन पर फंसी 1.20 लाख गाड़ियां वायरल वीडियो में वुझुआंग टोल स्टेशन, जिसमें 36 लेन हैं, लाल टेललाइट्स से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि टोल गेट से गुजरने की कोशिश में एक के बाद एक कई कारें कतार में खड़ी थीं। टोल स्टेशन पर अंतिम दिन 1,20,000 से ज्यादा वाहनों के आने की उम्मीद थी।

ड्रोन फुटेज में कई गाड़ियों को टोल गेट से गुजरने के लिए कई लेन में चलते हुए और चार लेन की कतार बनाते हुए दिखाया गया है।

मध्य-शरद उत्सव चीन में पारिवारिक समारोहों के लिए महत्वपूर्ण है और इस साल राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों के साथ ही पड़ा। इस वजह से छुट्टियों का समय बढ़कर 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हो गया। 88 करोड़ से ज्यादा लोगों ने की यात्राएं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, इस साल की छुट्टियों के दौरान लगभग 88.8 करोड़ लोगों ने यात्राएं की, जबकि पिछले साल सात दिनों की छुट्टियों के दौरान 76.5 करोड़ यात्राएं की गई थीं।