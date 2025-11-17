चीनी ने जापान के द्वीप के पास भेजे पोत, दक्षिण चीन सागर में उड़ाए बमवर्षक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन और जापान के कूटनीतिक रिश्तों में तनाव रविवार को और बढ़ गया। चीन ने जापान के सेनकाकू द्वीप के पास गश्त के लिए तटरक्षक जहाज भेजे। यही नहीं अमेरिका, जापान के साथ फिलीपींस की नौसेना के सैन्य अभ्यास से चिढ़े चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर के ऊपर बमवर्षक विमान भी उड़ाए।

फिलीपींस ने अमेरिका, जापान के साथ शुक्रवार से शनिवार तक दो दिवसीय समुद्री अभ्यास किया था। चीन के तटरक्षक बल ने कहा कि उसके कुछ जहाजों ने निर्जन द्वीप (सेनकाकू) के जलक्षेत्र में गश्त की। सेनकाकू द्वीप पर चीन भी दावा करता है।

चीन ने पहली बार इन जलक्षेत्रों में की गश्त ताकाइची की टिप्पणियों के बाद चीन ने पहली बार इन द्वीपों के आसपास के जलक्षेत्र में गश्त किया है। इससे पहले शुक्रवार को टोक्यो स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर जापान यात्रा से बचने को कहा था।

यह तनाव इसी महीने जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा ताइवान के पक्ष में की गई टिप्पणियों के बाद बढ़ा है। चीन ने चेतावनी दी कि ताइवान में किसी भी जापानी हस्तक्षेप को आक्रामकता के रूप में देखा जाएगा और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।