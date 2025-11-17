चीनी ने जापान के द्वीप के पास भेजे पोत, दक्षिण चीन सागर में उड़ाए बमवर्षक
चीन और जापान के कूटनीतिक रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। चीन ने सेनकाकू द्वीप के पास तटरक्षक जहाज भेजे और दक्षिण चीन सागर के ऊपर बमवर्षक विमान उड़ाए। फिलीपींस, अमेरिका और जापान के सैन्य अभ्यास से चीन नाराज है। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर जापान को कड़ी चेतावनी दी है और दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा बरकरार रखा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन और जापान के कूटनीतिक रिश्तों में तनाव रविवार को और बढ़ गया। चीन ने जापान के सेनकाकू द्वीप के पास गश्त के लिए तटरक्षक जहाज भेजे। यही नहीं अमेरिका, जापान के साथ फिलीपींस की नौसेना के सैन्य अभ्यास से चिढ़े चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर के ऊपर बमवर्षक विमान भी उड़ाए।
फिलीपींस ने अमेरिका, जापान के साथ शुक्रवार से शनिवार तक दो दिवसीय समुद्री अभ्यास किया था। चीन के तटरक्षक बल ने कहा कि उसके कुछ जहाजों ने निर्जन द्वीप (सेनकाकू) के जलक्षेत्र में गश्त की। सेनकाकू द्वीप पर चीन भी दावा करता है।
चीन ने पहली बार इन जलक्षेत्रों में की गश्त
ताकाइची की टिप्पणियों के बाद चीन ने पहली बार इन द्वीपों के आसपास के जलक्षेत्र में गश्त किया है। इससे पहले शुक्रवार को टोक्यो स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर जापान यात्रा से बचने को कहा था।
यह तनाव इसी महीने जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा ताइवान के पक्ष में की गई टिप्पणियों के बाद बढ़ा है। चीन ने चेतावनी दी कि ताइवान में किसी भी जापानी हस्तक्षेप को आक्रामकता के रूप में देखा जाएगा और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।
दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर दावा करता है
प्रेट्र के अनुसार चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के दक्षिणी थिएटर कमांड ने घोषणा की है कि उसने बमवर्षक विमानों के साथ गश्त किया है। पहली बार उसने इस तरह के कदम की घोषणा की है। चीन, जो दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है। उसका फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के साथ समुद्री विवाद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।