अमेरिकी-चीन के बीच बढ़ रहा तनाव, अब ड्रैगन ने छह अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध
चीन ने गुरुवार को छह अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। ट्रंप और चीनी नेता शी चिनफिंग के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक के बावजूद दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार तीन अमेरिकी कंपनियों को चीन की अविश्वसनीय इकाई सूची में डाल दिया गया है जिससे उन पर चीन के साथ व्यापार करने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लग गया है।
एपी, बीजिंग। चीन ने गुरुवार को छह अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी चिनफिंग के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक के बावजूद दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, तीन अमेरिकी कंपनियों को चीन की अविश्वसनीय इकाई सूची में डाल दिया गया है, जिससे उन पर चीन के साथ व्यापार करने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लग गया है।
ये कंपनियां ताइवान के साथ तथाकथित सैन्य-तकनीकी सहयोग में लगी हैं, जिससे चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है।
ये कंपनियां मानवरहित वाहन निर्माता सारोनिक टेक्नोलाजीज, उपग्रह प्रौद्योगिकी कंपनी एयरकॉम और समुद्र के नीचे इंजीनियरिंग कंपनी ओशनियरिंग इंटरनेशनल हैं। इसके अलावा, तीन अन्य अमेरिकी कंपनियों को चीन की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल कर दिया गया।
