    अमेरिका-पाक के बीच बढ़ती नजदीकी से चीन को दिक्कत नहीं, किसने कही ये बड़ी बात?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:08 AM (IST)

    चीन ने कहा है कि रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण का पाकिस्तान से अमेरिका भेजी जा रही सामग्री से कोई संबंध नहीं है। प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिका-पाक की नजदीकी से चीन-पाक मित्रता पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप को रेयर अर्थ उपहार में देने और निर्यात नियंत्रण के बीच संबंध जोड़ने वाले गलत जानकारी फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने स्पष्ट किया कि उसने रत्न अयस्क दिए थे, रेयर अर्थ नहीं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने स्पष्ट किया है कि रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात पर लगाए गए नियंत्रण का पाकिस्तान से अमेरिका भेजे जा रही इन सामग्रियों के बीच कोई संबंध नहीं है।

    पिछले दिनों सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रेयर अर्थ खनिजों को बतौर उपहार देने और पाकिस्तान से इनकी पहली खेप अमेरिका भेजे जाने के बाद चर्चा तेज हो गई थी कि इसी वजह से चीन ने रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगाया है।

    निर्यात नियंत्रण का पाक-अमेरिका डील से संबंध नहीं: चीन

    चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के करीबी संबंधों से चीन और पाकिस्तान की मित्रता में कोई बदलाव नहीं आया है। लिन के हवाले से सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि रेयर अर्थ के निर्यात पर नियंत्रण और पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से ट्रंप को रेयर अर्थ के उपहार के बीच संबंध जोड़नेवालों को या तो पूरी बात का पता नहीं है, अथवा वे कयासबाजी कर रहे हैं या सभी पक्षों के बीच मनमुटाव कराना चाहते हैं।

    पाक-अमेरिका संबंधों से मित्रता पर असर नहीं: लिन जियान

    लिन ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान-अमेरिका खनन सहयोग से चीन के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बता दें कि रेयर अर्थ सामग्रियों पर एकाधिकार रखनेवाले चीन ने पिछले हफ्ते इनके निर्यात पर ये कहते हुए नियंत्रण लगा दिया था कि कुछ विदेशी कंपनियां इन सामग्रियों का सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। चीन के इस कदम से नाराज अमेरिका ने चीनी सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने भी स्पष्ट किया था कि सेना प्रमुख ने ट्रंप को रेयर अर्थ नहीं, बल्की रत्न अयस्क दिए थे।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)