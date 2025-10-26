चीन ने बना ली दुनिया की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन, स्पीड इतनी कि टूट गए सारे रिकॉर्ड; क्यों है खास?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाईस्पीड ट्रेनों के मामले में वैसे तो चीन का कोई जवाब नहीं है। लेकिन चीन है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगा रहता है। चीन में जल्द ही CR450 बुलेट ट्रेन लॉन्च होने वाली है। इस बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 450 किमी प्रति घंटा है औैर यह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है।

CR450 बुलेट ट्रेन का अभी प्री-सर्विस ट्रायल चल रहा है और जल्द ही इसे कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए चीन की पटरियों पर उतार दिया जाएगा। CR450 के प्रोटोटाइप को नवंबर 2024 में पेश किया गया था। इसे 0 से 350 किमी प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचने में महज 4 मिनट 40 सेकेंड लगते है, जो मौजूदा CR400 ट्रेन से एक मिनट कम समय है।

ट्रेन की टॉप स्पीड 450 KMPH चीन के शंघाई-चोंगकिंग-चेंगदू रेल लाइन पर CR450 ने ट्रायल के दौरान 450 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की थी, जिसके बाद यह दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन बन गई है। CR450 ने अब तक 6 लाख किलोमीटर की ऑपरेशनल टेस्टिंग पूरी कर ली है। CR450 के डिजाइन में बंद बोगियां और लोअर स्कर्ट पैनल को शामिल किया गया है, जो एयर ड्रैग को 22 फीसदी कम करते हैं।

इसका नोज कोन भी 15 मीटर लंबा है, जो पिछले मॉडलों के मुकाबले 2.5 मीटर अधिक है। इससे ट्रेन का एयरोडायनमिक पेनीट्रेशन बढ़ाता है। CR450 पिछले मॉडल के मुकाबले 20 सेंटीमीटर छोटी और 55 टन हल्की है, जिससे एक्सेलेरेशन और एनर्जी सेविंग बढ़ती है।