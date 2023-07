China Heatwave: चिलचिलाती गर्मी बढ़ने के कारण बीजिंग ने बाहरी काम बंद करने का दिया आदेश

बीजिंग में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भयंकर गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड (104 फॉरेनहाइट) तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। जिसके बाद सरकार ने गुरुवार को बीजिंग में नियोक्ताओं को बाहरी काम बंद करने का आदेश दिया गया है। शहर में अत्यधिक तापमान के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं।

चिलचिलाती गर्मी बढ़ने के कारण बीजिंग ने बाहरी काम बंद करने का दिया आदेश

बीजिंग, एजेंसी। चीन की राजधानी बीजिंग में लोग भयंकर गर्मी से काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों को हीटवेव का भी सामना करना पड़ता है। वहीं अब बीजिंग में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड (104 फ़ारेनहाइट) तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है जिसके बाद सरकार ने बीजिंग में नियोक्ताओं को बाहरी काम बंद करने का आदेश दिया है। 22 मिलियन की आबादी वाले शहर में अत्यधिक तापमान के लिए रेड अलर्ट जारी होने के बाद सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था कि बुजुर्ग और बीमार लोग ठंडे रह सकें। सरकार ने सोमवार को बताया कि बीजिंग में 10 दिनों तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस (95 एफ) से ऊपर दर्ज किया गया, जो 1961 के बाद से अपनी तरह की सबसे लंबी अवधि है। शहर सरकार के एक नोटिस में कहा गया है कि प्रासंगिक विभाग और इकाइयां हीटस्ट्रोक की रोकथाम और शीतलन के लिए आपातकालीन उपाय करेंगी। इसने नियोक्ताओं से "बाहरी परिचालन बंद करने" के लिए भी कहा है। वहीं, बाढ़ ने दक्षिणी चीन में हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार ने बुधवार को उत्तर में भीतरी मंगोलिया, उत्तर पूर्व में हेइलोंगजियांग और दक्षिण पश्चिम में तिब्बत और सिचुआन में संभावित बाढ़ के लिए अलर्ट जारी किया है।

