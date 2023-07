US की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चीन से अर्थव्यवस्था और जलवायु संकट पर मांगा सहयोग, संबंध सुधारने पर दिया जोर

जेनेट येलेन का चीन दौरान दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को सुधारने के अमेरिका का बड़ा प्रयास है। इससे पहले बीते महीने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने पर जोर दिया था। उन्होंने चीन से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक पहल में शामिल होने का आग्रह किया।

US की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चीन से अर्थव्यवस्था और जलवायु संकट पर मांगा सहयोग (फोटो रायटर)

बीजिंग, एजेंसी। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने अपने चीन दौरे पर आर्थिक निर्णय लेने में सुधार के लिए चीन और अमेरिका के बीच निकट संपर्क का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने चीन से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक पहल में शामिल होने का आग्रह किया। तीन घंटे तक चली बैठक एक अधिकारी ने बताया कि ये बैठक तीन घंटे से अधिक समय तक चली। इस दौरान येलेन ने कहा कि द्विपक्षीय तनाव के बावजूद पिछले साल रिकॉर्ड उच्च अमेरिकी-चीनी व्यापार हुआ है। उन्होंने कहा कि बातचीत के माध्यम से आम हित के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और मतभेदों को दूर करना महत्वपूर्ण था। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने पर दिया जोर दरअसल, जेनेट येलेन का चीन दौरान दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को सुधारने के अमेरिका का बड़ा प्रयास है। इससे पहले बीते महीने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने पर जोर दिया था। 'दोनों देशों को संवाद और विचारों का आदान-प्रदान की जरूरत' येलेन ने कहा कि एक जटिल वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद करने और विचारों का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से दोनों पक्षों को वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझने और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। महिला अर्थशास्त्रियों के एक समूह को किया था संबोधित साथ ही येलेन ने कहा कि वाशिंगटन उचित नियमों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना चाहता है, जिससे समय के साथ दोनों देशों को लाभ हो सके। इससे पहले येलेन ने शनिवार को महिला अर्थशास्त्रियों के एक समूह को संबोधित किया था। उन्होंने बताया कि हमारे देशों के बीच सभी असहमतियों के बावजूद राष्ट्रपति बाइडन और मेरा मानना ​​है कि हमारे संबंधों को बेहतर रास्ते पर लाना हमारे लोगों के सर्वोत्तम हित में है।

