'अमेरिका और यूरोपीय संघ भी रूस के साथ कर रहे व्यापार', चीन ने जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि यूरोपीय संघ के अलावा अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को ट्रंप की टिप्पणियों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट पर चीन निष्पक्ष रुख रखता है और शांति वार्ता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

पीटीआई, बीजिंग। चीन ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका मॉस्को के साथ उसके व्यापार को लेकर कोई कार्रवाई करता है, तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि भारत और चीन रूसी तेल खरीद के जरिए यूक्रेन युद्ध के मुख्य वित्तपोषक हैं।

चीनी और रूसी कंपनियों के बीच सामान्य आदान-प्रदान उन्होंने कहा, ''चीनी और रूसी कंपनियों के बीच सामान्य आदान-प्रदान और सहयोग विश्व व्यापार संगठन के नियमों और बाजार सिद्धांतों के अनुरूप हैं। ये किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाते और इन्हें बाधित या प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करेगा।''