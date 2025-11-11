चीन में गिरा नया पुल दो हिस्सों में टूटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उठ रहे सवाल; वीडियो देखकर दिमाग हो जाएगा सन्न
चीन अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है कि वह लेकिन चीन के सिचुआन प्रांत में एक नया पुल गिर गया और दो भागों में बंट गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुल कुछ महीने पहले ही बना था।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में हाल ही में उद्घाटन किए गए होंगकी ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर नीचे नदी में गिर गया।
अधिकारियों के अनुसार, चीन को तिब्बत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होंगकी पुल मंगलवार दोपहर (स्थानीय समयानुसार) में ढह गया। सौभाग्य से, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए वीडियो के अनुसार, स्थानीय शुआंगजियांगकोऊ हाइड्रोपावर स्टेशन पर पुल का एक हिस्सा नीचे नदी में गिरता हुआ देखा जा सकता है।
दृश्यों के अनुसार, जैसे ही पहाड़ी ढलान ढहने लगती है, धूल और मलबे का एक विशाल गुबार उठता है। इसकी साथ ही भूस्खलन तेज हो जाता है और टनों चट्टानें और मिट्टी पुल के आधार को अपनी चपेट में ले लेती हैं। फिर पुल का ऊपरी ढांचा बल के कारण झुकने लगता है। कुछ ही क्षणों में, पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है, और कंक्रीट के खंभे झुक जाते हैं क्योंकि उनके नीचे की ढलान बिखर जाती है।
JUST IN: 🇨🇳 Hongqi bridge collapses in southwest China, months after opening. pic.twitter.com/EK3YcWEjUy— BRICS News (@BRICSinfo) November 11, 2025
