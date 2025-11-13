जयशंकर ने समुद्री सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग का किया आह्वान, चुनौतियों से निपटने को लेकर कही ये बात
पीटीआई, ओटावा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कनाडा में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद-प्रशांत सहयोग पर चर्चा की और सुरक्षित एवं लचीले समुद्री क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
जयशंकर ने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने समुद्री सुरक्षा और समृद्धि पर जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने हिंद-प्रशांत सहयोग और बंदरगाह-आधारित विकास पहलों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
उन्होंने विश्वसनीय और विविध समुद्री संपर्कों की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत द्वारा अपने नौवहन बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और लचीले व्यापार गलियारे बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया। मंत्री ने महत्वपूर्ण समुद्री अवसंरचना की सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय का भी आह्वान किया।
जयशंकर ने समुद्री डकैती, तस्करी और मछली पकड़ने सहित समुद्री खतरों और आर्थिक अपराधों पर चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि इन चुनौतियों के लिए गहन अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
