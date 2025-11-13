जयशंकर ने समुद्री सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग का किया आह्वान, चुनौतियों से निपटने को लेकर कही ये बात

पीटीआई, ओटावा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कनाडा में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद-प्रशांत सहयोग पर चर्चा की और सुरक्षित एवं लचीले समुद्री क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

इस बैठक में वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षित एवं खुले जलमार्ग सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जयशंकर ने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने समुद्री सुरक्षा और समृद्धि पर जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने हिंद-प्रशांत सहयोग और बंदरगाह-आधारित विकास पहलों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।