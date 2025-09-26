कनाडा में जेल से रिहा हुआ खालिस्तानी आतंकी इंदरजीत, भारत के खिलाफ फिर उगला जहर

कनाडा की धरती से प्रतिबंधित आतंकी संगठनन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े खालिस्तानी आतंकी इंदरजीत सिंह गोसाल ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और जमानत पर जेल से रिहा होते ही उसने दिल्ली को खालिस्तान बनाने की गीदड़ भभकी दी है। जबकि एसएफजे सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को धमकी दी है।

एएनआई, टोरंटो। कनाडा की धरती से प्रतिबंधित आतंकी संगठनन सिख फार जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े खालिस्तानी आतंकी इंदरजीत सिंह गोसाल ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पन्नू ने अजीत डोभाल को धमकी दी जमानत पर जेल से रिहा होते ही उसने दिल्ली को खालिस्तान बनाने की गीदड़ भभकी दी है। जबकि एसएफजे सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को धमकी दी है।

इंदरजीत को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही जमानत पर छोड़ दिया गया। जेल से निकलने के बाद इंदरजीत एक वीडियो में सामने आया ओंटारिया की जेल से निकलने के बाद इंदरजीत एक वीडियो में सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि वह पन्नू का समर्थन करने के लिए जेल से बाहर आ गया है।

यह वीडियो पन्नू की ओर से प्रसारित किया गया है। इसी वीडियो में उसने डोभाल को निशाना बनाने की धमकी दी। सीबीसी न्यूज के अनुसार, कनाडाई पुलिस ने इंदरजीत को खतरनाक उद्देश्य से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का करीबी सहयोगी माना जाता है।