'मैं खुद सेफ नहीं हूं...', उच्चायुक्त ने बताया कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में भारतीयों का रहना अब मुश्किल हो रहा है। कनाडा से बड़ी संख्या में भारतियों को निकाले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन सबके बीच कनाडा में भारत के नये उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं।

पटनायक ने कहा कि कनाडा में भारतीय नागरिक अब सेफ महसूस नही कर रहे हैं। खालिस्तानी चरमपंथियों से मिल रही कथित धमकियों का ज़िक्र करते हुए पटनायक ने कहा, "मुझे यह अजीब लगता है कि यहां एक उच्चायुक्त को सुरक्षा में रहना पड़ रहा है। कुछ कनाडाई ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं। पटनायक ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत में भारत में कनाडाई लोगों की सुरक्षा भी शामिल है।

भारत-कनाडा संबंधों पर सवाल उच्चायुक्त पटनायक ने तर्क दिया कि खालिस्तान का मुद्दा सिर्फ़ भारत की ज़िम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा, "कनाडा इस स्थिति को भारत की समस्या के रूप में नहीं देख सकता। यह कनाडा की समस्या है। कुछ कनाडाई लोग ही इस समस्या को पैदा कर रहे हैं।"