Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'मैं खुद सेफ नहीं हूं...', उच्चायुक्त ने बताया कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय लोग

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत के उच्चायुक्त दिनेश के. पटनायक ने चिंता जताई है। उन्होंने खालिस्तानी चरमपंथियों से मिल रही धमकियों का मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्री अनीता आनंद ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सहयोग पर चर्चा की, वहीं सिख महासंघ ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    कनाडा में भारतीय सुरक्षित नहीं: उच्चायुक्त

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में भारतीयों का रहना अब मुश्किल हो रहा है। कनाडा से बड़ी संख्या में भारतियों को निकाले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन सबके बीच कनाडा में भारत के नये उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटनायक ने कहा कि कनाडा में भारतीय नागरिक अब सेफ महसूस नही कर रहे हैं। खालिस्तानी चरमपंथियों से मिल रही कथित धमकियों का ज़िक्र करते हुए पटनायक ने कहा, "मुझे यह अजीब लगता है कि यहां एक उच्चायुक्त को सुरक्षा में रहना पड़ रहा है। कुछ कनाडाई ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं। पटनायक ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत में भारत में कनाडाई लोगों की सुरक्षा भी शामिल है।

    भारत-कनाडा संबंधों पर सवाल

    उच्चायुक्त पटनायक ने तर्क दिया कि खालिस्तान का मुद्दा सिर्फ़ भारत की ज़िम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा, "कनाडा इस स्थिति को भारत की समस्या के रूप में नहीं देख सकता। यह कनाडा की समस्या है। कुछ कनाडाई लोग ही इस समस्या को पैदा कर रहे हैं।"

    कनाडा के मंत्री ने राजनयिक की सुरक्षा पर सवालों को टाला

    एक अलग इंटरव्यू के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या भारतीय राजनयिकों की कनाडा वापसी से सुरक्षा को कोई खतरा है। उन्होंने कहा, "कनाडाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे द्विपक्षीय संबंध ऐसे हों जिनसे हम न केवल बातचीत कर सकें, बल्कि विश्वास का भी माहौल बना सकें।"