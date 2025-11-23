कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल भारतीय मूल का निकोलस सिंह गिरफ्तार, 18 महीने से था फारार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हथियारबंद डकैती और दूसरे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए भारतीय मूल के निकोलस सिंह को टोरंटो में गिरफ्तार किया गया है। निकोलस सिंह, जो 18 महीने से फरार था, कथित तौर पर कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था।

निकोलस सिंह, एक संघीय अपराधी है जो 31 मई, 2024 को गैर-कानूनी तरीके से फरार हो गया था। अगस्त में OPP अपील का केंद्र था, जब पुलिस ने कहा कि वह अपनी कानूनी रिहाई का उल्लंघन करने के लिए कनाडा-व्यापी वारंट पर वांछित था।

18 महीने से फरार था निकोलस सिंह शनिवार को जारी OPP के एक बयान के अनुसार, निकोलस सिंह टोरंटो सन के हवाले से पांच साल, पांच महीने और 10 दिन की सजा काट रहा है। पुलिस ने कहा कि अधिकारियों ने निकोलस को बाथर्स्ट और ड्यूपॉन्ट सड़कों के पास रात करीब 11.20 बजे एक गाड़ी में पाया।

हथियार के साथ निकोलस सिंह गिरफ्तार टोरंटो पुलिस का आरोप है कि शुक्रवार रात को गिरफ्तारी के समय सिंह के पास एक बंदूक मिली थी, जबकि कोर्ट के पहले के आदेश में उसे हथियार रखने से मना किया गया था। पुलिस ने यह भी आरोप है कि अधिकारियों को एक बंदूक, एक्सटेंडेड मैगजीन और गोला-बारूद मिला।