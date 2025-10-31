कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्ति को 25 साल की सजा, हत्या और आगजनी मामले में ठहराया गया दोषी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में 2022 में हुई हत्या के मामले में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। ब्रिटिश कोलंबिया के सर्वोच्च न्यायालय की एक जूरी ने मंगलवार को बलराज बसरा को हत्या और आगजनी का दोषी ठहराया।

सीबीसी की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, जांच दल का कहना है कि बसरा 17 अक्टूबर 2022 को एक गोल्फ क्लब में विशाल वालिया की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी ठहराया जाने वाला तीसरा व्यक्ति है।

दो दोषियों को पहले ही सजा

दो अन्य दोषियों इकबाल कांग और डिआंड्रे बैप्टिस्ट को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी। कांग को आगजनी के लिए 17 साल की जेल और पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई, जबकि बैप्टिस्ट को 17 साल तक पैरोल की पात्रता के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।