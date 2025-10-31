Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्ति को 25 साल की सजा, हत्या और आगजनी मामले में ठहराया गया दोषी

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:17 PM (IST)

    कनाडा में 2022 में हुई हत्या के मामले में भारतीय मूल के बलराज बसरा को 25 साल की सजा सुनाई गई है। ब्रिटिश कोलंबिया की अदालत ने उसे हत्या और आगजनी का दोषी पाया। विशाल वालिया की हत्या के मामले में बसरा तीसरे दोषी हैं, जबकि दो अन्य आरोपियों को पहले ही सजा मिल चुकी है। तीनों ने मिलकर वालिया की हत्या के बाद गाड़ी जला दी थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    विशाल वालिया की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में 2022 में हुई हत्या के मामले में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। ब्रिटिश कोलंबिया के सर्वोच्च न्यायालय की एक जूरी ने मंगलवार को बलराज बसरा को हत्या और आगजनी का दोषी ठहराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीसी की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, जांच दल का कहना है कि बसरा 17 अक्टूबर 2022 को एक गोल्फ क्लब में विशाल वालिया की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी ठहराया जाने वाला तीसरा व्यक्ति है।

    दो दोषियों को पहले ही सजा

    दो अन्य दोषियों इकबाल कांग और डिआंड्रे बैप्टिस्ट को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी। कांग को आगजनी के लिए 17 साल की जेल और पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई, जबकि बैप्टिस्ट को 17 साल तक पैरोल की पात्रता के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

    तीनों दोषियों ने 38 वर्षीय विशाल वालिया की गोली मारकर हत्या करने के बाद एक वाहन में आग लगा दी थी। संदिग्धों को कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)